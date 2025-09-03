La casa de Blas Infante en Isla Cristina (Huelva) reabrirá el Día de Andalucía tras su rehabilitación

ISLA CRISTINA (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

El edificio histórico donde residió Blas Infante en Isla Cristina (Huelva) entre 1923 y 1930, periodo en el que ejerció como notario y participó en la vida cultural isleña y donde nacieron dos de sus hijas, será reabierto para el Día de Andalucía, después de la rehabilitación que el Ayuntamiento está llevando a cabo para transformarla en un espacio cultural "vivo" con museo permanente, salas polivalentes y actividades abiertas a la ciudadanía.

Así lo ha indicado el Consistorio en una nota, en la que ha señalado que el alcalde en funciones de Isla Cristina, Francisco Zamudio, ha visitado las obras de rehabilitación y ampliación de la casa, acompañado por la teniente de alcalde y concejala de Turismo, Isabel López, y el concejal de Patrimonio, Mateo J. Rodríguez, junto a las arquitectas responsables del proyecto y representantes de la empresa constructora, donde ha puesto en valor tanto el avance de los trabajos como la "importancia histórica y cultural del inmueble".

Zamudio señaló que Isla Cristina tenía "una herida histórica con este inmueble", porque aquí vivió "largo tiempo" Blas Infante, "nacieron sus hijas y ejerció como notario, muy activo en el movimiento cultural y de ateneo de la época". El Ayuntamiento costea íntegramente el proyecto, con unos 600.000 euros de fondos municipales.

El alcalde en funciones destacó que esta actuación supone "salvar un símbolo de la historia local y de toda Andalucía". "No ha sido un camino sencillo, pero hoy podemos sentirnos orgullosos de estar recuperando un edificio cargado de memoria y significado", ha remarcado.

Zamudio añadió que la apertura de este espacio será "un revulsivo cultural y turístico" y un punto "clave" dentro de la Ruta de Blas Infante, con "capacidad de atraer visitantes de toda Andalucía y del resto de España". Además, aspiran a que se convierta en "un eje cultural dentro del casco histórico", que conecte el patrimonio de Isla Cristina con "la vida social y económica del municipio".

Zamudio adelantó que, además de la rehabilitación, el siguiente paso será dotar de contenidos al futuro museo, de forma que En la planta baja se ubicará la exposición permanente dedicada a Blas Infante y en la parte superior se dispondrá de salas polivalentes para exposiciones y actividades culturales.

Por su parte, la arquitecta responsable de la intervención, Ana Gómez, explicó que la obra se encuentra en una fase "muy avanzada" tras unos inicios "complejos". "La vivienda estaba en muy mal estado y fue necesario un proceso de demolición y desescombro muy cuidadoso para preservar los elementos originales".

Ahora la estructura está "prácticamente" finalizada, tanto del edificio original como de la ampliación, y ya se han ejecutado los forjados de madera que recrean los originales. La escalera ha recuperado su ubicación histórica y la planta alta será un espacio diáfano para exposiciones y actividades, mientras que la planta baja acogerá recepción, administración, aseos, ascensor y la exposición permanente dedicada a Blas Infante.

La arquitecta municipal, Susana López, destacó la "visión de futuro" del proyecto, ya que "desde su concepción se buscó mantener la esencia histórica de la vivienda, ampliándola para hacerla más funcional y con mayor proyección cultural. La fusión entre lo antiguo y lo contemporáneo permitirá que la casa sea un espacio vivo, abierto al exterior, ideal para exposiciones, charlas y actividades en las noches de verano". El "mayor reto" ha sido "lograr ese equilibrio entre tradición y modernidad", y creen que el resultado está siendo "muy positivo".

El inmueble, situado en la céntrica calle Diego Pérez Pascual, número 7, fue adquirido por el Ayuntamiento en junio de 2024 con el objetivo de "garantizar" su conservación y apertura al público. En marzo de 2025 comenzaron las obras de rehabilitación y ampliación, con un presupuesto superior a 628.000 euros. Actualmente, en septiembre de 2025, los trabajos se encuentran en plena fase de consolidación estructural, con la previsión de que el edificio pueda inaugurarse coincidiendo con el próximo Día de Andalucía.

La Casa de Blas Infante se convertirá en un espacio de memoria, cultura y proyección turística, "reforzando la identidad andaluza y el patrimonio histórico de Isla Cristina", así como en un "nuevo atractivo" dentro de la Ruta de Blas Infante.