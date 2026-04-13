La Casa Colón de Huelva acoge desde el 16 de abril una exposición de pintura sobre las minas de Riotinto (Huelva)

Cartel de la exposición 'Minas de Riotinto'. - LAMIYA

HUELVA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Club social y deportivo Lamiya se alía con la cultura onubense y patrocina la exposición 'Minas de Riotinto', del "gran pintor" Gerardo Pita, en la cual, el autor se inspira en la "singular belleza y riqueza cromática" del paisaje minero de este municipio onubense.

Según ha indicado el club en una nota, a través del óleo, el artista ofrece una interpretación personal de este entorno, destacando "la fuerza" de sus formas, colores y texturas que constará de 17 obras de óleo plasmado en lienzo.

La misma podrá visitarse del 16 al 29 de abril en la Sala de Brazos de la Casa Colón y estará abierta al público en horario de 11,00 a 13,00 y de 17,00 a 20,00, con acceso libre.

Gerardo Pita Salvatella (Madrid, 1950) es un pintor español vinculado al realismo, su pintura busca la "máxima fidelidad" a la realidad. Tras iniciar estudios de arquitectura, en 1972 decidió dedicarse plenamente a la pintura. Ha expuesto de forma individual en galerías de prestigio en Madrid, Nueva York y Londres.

Su obra ha formado parte de importantes exposiciones colectivas internacionales y está presente en colecciones de referencia como el MoMA de Nueva York o el instituto de Arte de Chicago. A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de Lamiya Wellness & Family Club con la promoción cultural y la difusión del arte en la ciudad de Huelva.