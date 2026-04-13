La Casa Colón de Huelva acoge desde el 16 de abril una exposición de pintura sobre las minas de Riotinto (Huelva)

Cartel de la exposición 'Minas de Riotinto'.
Cartel de la exposición 'Minas de Riotinto'. - LAMIYA
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 13 abril 2026 18:48
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HUELVA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Club social y deportivo Lamiya se alía con la cultura onubense y patrocina la exposición 'Minas de Riotinto', del "gran pintor" Gerardo Pita, en la cual, el autor se inspira en la "singular belleza y riqueza cromática" del paisaje minero de este municipio onubense.

Según ha indicado el club en una nota, a través del óleo, el artista ofrece una interpretación personal de este entorno, destacando "la fuerza" de sus formas, colores y texturas que constará de 17 obras de óleo plasmado en lienzo.

La misma podrá visitarse del 16 al 29 de abril en la Sala de Brazos de la Casa Colón y estará abierta al público en horario de 11,00 a 13,00 y de 17,00 a 20,00, con acceso libre.

Gerardo Pita Salvatella (Madrid, 1950) es un pintor español vinculado al realismo, su pintura busca la "máxima fidelidad" a la realidad. Tras iniciar estudios de arquitectura, en 1972 decidió dedicarse plenamente a la pintura. Ha expuesto de forma individual en galerías de prestigio en Madrid, Nueva York y Londres.

Su obra ha formado parte de importantes exposiciones colectivas internacionales y está presente en colecciones de referencia como el MoMA de Nueva York o el instituto de Arte de Chicago. A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de Lamiya Wellness & Family Club con la promoción cultural y la difusión del arte en la ciudad de Huelva.

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