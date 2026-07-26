La caseta de la Diputación de Huelva en las Colombinas comienza el miércoles su programación para toda la provincia

Archivo - Interior de la caseta de la Diputación en una foto de archivo - DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva se suma a la celebración de las Fiestas Colombinas 2026 con una programación especial en su caseta, que abrirá sus puertas el próximo miércoles, 27 de julio, para recibir a municipios de todas las comarcas onubenses, así como a onubenses y visitantes que se encuentran veraneando en la provincia y quieran disfrutar las fiestas.

La caseta está ubicada en la calle La Niña, 28, del recinto ferial, donde el presidente de la Diputación, David Toscano, dará la bienvenida a los colectivos, vecinos y vecinas de hasta veinticuatro ayuntamientos onubenses, "que son siempre los protagonistas", en cinco veladas que "deparan momentos de convivencia y de celebración entre los pueblos", informa en un comunicado.

El gran escenario de la caseta, "que se ha convertido en uno de los más animados de las Colombinas", recibirá la segunda edición del Festival Tributos y Versiones, que tras la "excelente acogida" de su estreno el pasado año, regresa con una programación musical renovada pensada para todos los públicos.

Cada noche comenzará con un 'preshow' a las 22,30 horas, protagonizado por grupos de la provincia como Malasandra, La Clave y Parole, tres formaciones que aportarán un repertorio variado de clásicos para calentar el ambiente antes de las actuaciones principales, que tendrán lugar a las 00,30 horas. Los Dj's entrarán en escena a partir de las 02,15 horas.

El miércoles, la programación arrancará con 'Ciao Raffaella', un espectáculo homenaje dedicado a la inolvidable Raffaella Carrà. El montaje recrea la energía, el vestuario y las coreografías que hicieron mundialmente famosa a la artista italiana, repasando sus grandes éxitos. Tras el concierto, DJ Dani P continuará la fiesta con una sesión repleta de grandes éxitos comerciales, música dance y clásicos para mantener el ambiente festivo hasta el cierre.

El 30 de julio, el turno será para la banda Rockología, con un "potente recorrido" por los grandes himnos del rock nacional e internacional que han marcado varias generaciones, combinando clásicos del rock español con grandes éxitos internacionales. Posteriormente, DJ Nano Rod tomará el relevo con una selección de éxitos actuales y clásicos de la pista de baile.

La noche del viernes estará dedicada al universo de Mecano gracias a 'Mecanomanía', uno de los tributos especializados en recuperar la esencia del grupo madrileño y sus grandes clásicos, interpretados con gran fidelidad musical. A continuación, DJ Ito & Dife ofrecerán una sesión especialmente diseñada para Colombinas, mezclando pop, música electrónica, remember y éxitos actuales.

El sábado, 1 de agosto, la formación Barón Brandy presentará un espectáculo basado en versiones de grandes clásicos del pop y del rock, caracterizado por un directo muy participativo y festivo, pensado para cantar y bailar desde el primer tema. DJ Otto cerrará la noche del sábado con una sesión de música comercial, electrónica y grandes éxitos.

El domingo, Eterna Jurado rendirá homenaje a Rocío Jurado con un espectáculo que recorre las canciones más emblemáticas de 'La Más Grande'. La noche la cerrará DJ Jose K. con una sesión en la que convivirán grandes clásicos, pop español, música latina y los éxitos más bailables del momento.

El 3 de agosto DJ Lobo pondrá el broche final a las Colombinas en la Caseta de la Diputación con una sesión especial repleta de éxitos de todas las épocas, música de baile y un ambiente pensado para despedir esta segunda edición del festival.

UNA CASETA DE CINCO MÓDULOS

La caseta de la Diputación consta de cinco módulos que suman una superficie de unos 600 metros cuadrados, a cielo abierto, es totalmente accesible y con un ambiente acogedor, con un catering de calidad a precios populares, tal como destaca en un comunicado.

Cuenta con un Punto Violeta contra la violencia machista y es partícipe de la campaña Menores 0,0 alcohol. Durante todas las Colombinas, serán más de una veintena los municipios invitados cada noche a la caseta de la Diputación, donde serán recibidos por los distintos diputados y diputadas provinciales.

Este año está previsto que vengan colectivos y vecinos de Hinojos, Lucena del Puerto, Villalba del Alcor y Aroche, el miércoles 29; Santa Bárbaba de Casa, El Granado, Cortegana, Beas y San Bartolomé, el jueves, día 30; Niebla, Lepe, Rosal de la Frontera y Valdearco, el viernes 31; Hinojales, Sanlúcar de Guadiana, Villanueva de las Cruces y Villablanca, el sábado 1 de agosto; Trigueros, Aljaraque e Higuera de la Sierra, el domingo; y Alosno, El Cerro de Andévalo, Villarrasa y Ayamonte, el lunes