Casi 400 estudiantes internacionales eligen Huelva para estudiar

Casi 400 estudiantes procedentes de más de 20 países han llegado a Huelva para cursar sus estudios durante el primer semestre del curso 2026-2027. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Casi 400 estudiantes procedentes de más de 20 países han llegado a Huelva para cursar sus estudios durante el primer semestre del curso 2026-2027, dentro del programa Erasmus y de otros programas de movilidad internacional.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, el acto de bienvenida ha contado con la presencia del rector de la UHU, José Rodríguez; la vicerrectora de Alianzas Internacionales, Blanca Miedes; y miembros de su equipo, que han recibido a los nuevos estudiantes y les han presentado las oportunidades y servicios que ofrece la institución durante su estancia.

En este sentido, José Rodríguez ha destacado el valor estratégico de la internacionalización para el futuro de la UHU y ha celebrado que las cifras de movilidad se mantengan "en niveles similares a los del curso anterior". Durante este primer semestre serán alrededor de 390 los estudiantes internacionales que estudien en Huelva, una cifra que previsiblemente superará los 600 cuando se incorporen los alumnos del segundo semestre.

Italia, principalmente, seguido de Francia y Alemania continúan entre los principales países de procedencia, junto a la República Checa o Polonia, territorios con los que la institución mantiene una larga trayectoria de movilidad. Sin embargo, uno de los cambios más destacados de este curso es el creciente número de estudiantes procedentes de Asia. Cerca de una veintena de estudiantes son asiáticos, fundamentalmente procedentes de China y Japón, una tendencia que la UHU quiere seguir potenciando.

"Internacionalización es mucho más que Erasmus", ha señalado el rector, que ha puesto como ejemplo el trabajo que se está desarrollando con la Universidad Técnica de Wenzhou para impulsar programas conjuntos de estudios relacionados con las tecnologías y la ingeniería. Los acuerdos buscan estrechar la colaboración con China, atraer talento y desarrollar conocimiento de manera conjunta.

La jornada de acogida ha sido concebida para facilitar la adaptación de los recién llegados y ofrecerles una primera aproximación a la vida universitaria onubense. Además de la presentación de la institución y de sus servicios, los estudiantes han podido conocer diferentes recursos universitarios a través de una feria organizada específicamente para ellos.

La movilidad, además, funciona en ambas direcciones. Durante este primer semestre, alrededor de 380 estudiantes de la UHU se desplazarán a otros países para continuar su formación. Italia, Portugal, la República Checa y Polonia se encuentran entre los destinos más habituales. El equilibrio entre quienes llegan y quienes salen refleja, según Blanca Miedes, unas relaciones de movilidad "equilibrada" con las universidades socias.

Más allá de las aulas, la llegada de estos estudiantes también supone "una oportunidad para Huelva y su provincia". Cada joven que pasa por el campus tiene la posibilidad de descubrir el territorio, su cultura y sus posibilidades profesionales, convirtiéndose potencialmente en embajador de la provincia una vez que regrese a su país. Una dimensión que se refuerza a través de iniciativas como el programa de embajadores Erasmus impulsado junto la Cátedra de la Provincia, financiada por la Diputación Provincial.