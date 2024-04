El catedrático de la UHU José María Millán, ganador del Premio de Investigación del Observatorio Económico de Andalucía

HUELVA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

José María Millán Tapia, catedrático del Departamento de Economía de la Universidad de Huelva (UHU) y con más de 20 años de experiencia investigadora en el área de Economía Aplicada, ha recibido el Premio de Investigación del Observatorio Económico de Andalucía. En esta IV edición, él y su coautor Juan Manuel Espejo Benítez (de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla) han sido galardonados con esta distinción por un trabajo de estimación del PIB per cápita para el conjunto de municipios andaluces.

Para el catedrático de la Onubense, este premio tiene una significación "especial" puesto que está orientado al estímulo del análisis de la economía y la política económica andaluza. Para Millán, este aspecto es vital, entre otros motivos, porque "Andalucía es la región más poblada de España, con más de ocho millones de habitantes, y la tercera en términos de su contribución al PIB nacional, siendo más de un 13% del total", ha recogido la UHU en una nota de prensa.

En cuanto al trabajo premiado, se centra en una estimación del PIB per cápita en los 785 municipios andaluces de forma anual, lo que permite "monitorizar y analizar su evolución". En palabras de José María Millán, "esta información es importante en primer lugar porque no existe en Andalucía. De hecho, no existe en la mayoría de las regiones españolas, con la excepción de Galicia y País Vasco, cuyos institutos de estadística regionales sí producen estos datos. En segundo lugar, es una información "tremendamente útil" para poder hacer una labor de diagnóstico y conocer la productividad de los municipios en perspectiva con los municipios de su entorno, lo que a su vez permite mejorar la efectividad de las medidas de promoción económica y social".

Como resultado de la investigación realizada, el profesor Millán destaca, por un lado, que existe "una enorme heterogeneidad" en los valores del PIB per cápita municipal estimado y que está "oculto bajo los valores agregados que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) a nivel de Andalucía o sus provincias, lo que ya justifica el interés del propio ejercicio de estimación". Asimismo, más del 96% de los municipios andaluces presentan un PIB per cápita por debajo del 75% del PIB per cápita medio de la UE-27, lo que explica que Andalucía, junto a Extremadura, Castilla La Mancha, Ceuta y Melilla sean consideradas "regiones menos desarrolladas" en el ámbito de la Política de Cohesión Europea.

En conclusión, "se observa que tenemos mucho margen de mejora en términos de convergencia de la productividad de nuestros territorios con nuestros países vecinos", comenta el catedrático. Ambos investigadores siguen trabajando en el marco de esta investigación, tratando de identificar patrones de polarización y dispersión, entre otros, que tengan que ver con la especialización productiva del territorio y que permitan mejorar el conocimiento de la región, así como contribuir a la labor de evaluación e implementación de políticas en los distintos territorios.

Por otro lado, José María Millán realiza una aclaración sobre los datos generados a través de su investigación respecto a los que publican medios de comunicación sobre los municipios más pobres y ricos de España. Así, estos últimos son datos oficiales publicados por el INE y hacen referencia a la renta per cápita, que no tiene por qué coincidir con el PIB per cápita, sobre el que se centra el trabajo de ambos investigadores.

De hecho, esto sólo sucede en territorios de cierta dimensión como países o regiones. Sin embargo, a medida que se desciende a municipios de menor dimensión, esta relación entre producción y renta no es tan robusta, siendo la información sobre ambas magnitudes complementaria más que sustitutiva o equivalente. Esto resulta de especial relevancia para el análisis municipal, especialmente en el caso de Andalucía, donde dos de cada tres municipios tienen menos de 5.000 habitantes.