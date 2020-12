CCOO alerta de que Huelva "duplica" las muertes por accidente laboral con respecto a 2019

HUELVA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Huelva, Emilio Fernández, ha indicado que, con los datos de noviembre, la provincia onubense ha duplicado los fallecidos por accidente de trabajo con respecto a 2019, cuando registró ocho muertes por esta causa, mientras que este año hay ya 16 personas fallecidas y "sin terminar todavía 2020".

En una entrevista concedida a Europa Press, Fernández ha destacado que CCOO se reúne todos los años con la Junta de Andalucía y el Gobierno central para alertar del "gravísimo problema" que tiene Huelva con la siniestralidad laboral ya que es "la provincia andaluza con mayor índice de la región y está entre la tercera y la cuarta del país".

Además, ha subrayado que la provincia "lidera el incremento de accidentes laborales graves", con una subida del 40 por ciento con respecto al 2019.

En este punto, ha destacado que hace más de un año, desde CCOO pusieron en marcha una ronda de contactos institucionales con casi todos los partidos políticos con representación parlamentaria, tanto en Andalucía como en el Gobierno central, para manifestar su "preocupación" por "la situación de Huelva respecto a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", a los que propusieron una serie de medidas, aunque, ha apuntado que no les consta que se haya desarrollado ninguna para tratar de solventar este problema".

Este, ha remarcado, es "otro de los problemas que se ha cronificado en la provincia" y considera que "el dato de este año es terrible" ya que "se han duplicado un cien por cien los accidentes de trabajo" y eso, "teniendo en cuenta que durante una serie de meses la actividad económica ha estado más parada debido a la pandemia", por lo que ha lamentado que "aún así" se hayan duplicado los muertos por accidentes de trabajo.

La explicación de estos accidentes es, a juicio de Fernández, "la precariedad en el empleo que hay en la provincia, la estacionalidad" y que "hay mucha pequeña empresa que no tiene capacidad ni conciencia de invertir en prevención de riesgos laborales", lo que considera que es "el caldo de cultivo perfecto para que haya unos índices altos". En este punto, ha explicado que en Andalucía hay una media de 210 accidentes de trabajo por cada 100.000 contratos y Huelva está en 240.

Asimismo, ha subrayado que hay una parte "que corresponde a los poderes públicos" que es "la poca presencia y la poca intensidad inspectora de las administraciones al respecto" algo que desde el CCOO han criticado "más de una vez".

"Sabemos que los funcionarios públicos tienen buena voluntad para actuar en esta realidad, pero no tienen más capacidad de intervención que la que tienen y eso solo se puede revertir cuando las administraciones públicas hagan un refuerzo de personal funcionario y técnico y cuando tengan la firme voluntad de perseguir los altos índices de siniestralidad laboral en Huelva porque si no es así no se va a corregir este problema", ha proseguido.

Fernández ha indicado que desde el sindicato han propuesto que Huelva sea "un destino preferente" para la nueva escala de subinspectores especializados en seguridad y salud del trabajo porque consideran que al ser una de las provincias que tiene mayor índice de siniestralidad, "lo lógico sería que se destinara a las que tienen mayores problemas a este respecto", pero ha lamentado que la respuesta haya sido que "Huelva no es un destino preferente para este tipo de funcionario especializado" y que no tenga "una especial atención por parte del Ministerio de Trabajo".

Asimismo, ha señalado que tampoco han conseguido que se ejecute la propuesta de que en los pliegos de condiciones que sacan las administraciones públicas para adjudicaciones se penalice a aquellas empresas que tengan cierto nivel de siniestralidad o a las que hayan sido sancionadas por la Inspección de Trabajo.

ASENTAMIENTOS

Por otra parte, Fernández se ha referido a la problemática que se vive en los asentamientos de inmigrantes de la provincia de Huelva, destacando que desde el sindicado han sacado resoluciones propias y dos propuestas concretas en 2015 y 2017 para "actuar sobre esa realidad que es una vergüenza en la provincia".

Así, Fernández, que ha recordado que antes de ser secretario general de CCOO en Huelva fue responsable de Políticas Sociales y Migraciones del sindicado, ha señalado que "hablamos de miles de personas que en plena temporada agrícola viven en condiciones infrahumanas".

Por ello, ha enfatizado que es una situación que tienen que abordar todas las administraciones públicas "poniéndose de acuerdo", así como los empresarios, los sindicatos y las organizaciones sociales para "buscar soluciones definitivas", que "existen" aunque se ha mostrado consciente de que "son complicadas", al tiempo que considera que a pesar de ello "hay que ponerlas en marcha para tratar de aminorar el problema".

Asimismo, ha apuntado que estas soluciones no se podrán dar a corto plazo sino "a medio o largo plazo", incidiendo en que en 2015 desde CCOO realizaron propuestas concretas a las administraciones basadas "en el sentido común y en el propio plan andaluz de inmigraciones que había en ese momento", estudio que llegó al Parlamento Europeo, lo que motivó la visita de una parlamentaria europea que conoció la situación de los asentamientos, así como las experiencias "positivas" con respecto a los alojamientos para las temporeras.

Asimismo, Fernández ha explicado que en 2017 presentaron una nueva propuesta que "cayó en saco roto", por lo que, ha añadido, "desgraciadamente este problema subsiste en la provincia y todos los años hay varios incendios y hay muertes", a la par que ha criticado que "las administraciones competentes se laven las manos con este problema", apuntando que "es cierto que no es un problema exclusivo de Huelva" sino "que se repite en otras provincias".

Con respecto al proyecto presentado por el Ayuntamiento de Lepe, el secretario general de CCOO en Huelva ha apuntado que han solicitado una reunión con el alcalde para "conocer de primera mano el mismo", al tiempo que ha mostrado su "alegría" porque los municipios con este problema intenten buscar una solución, pero que valorarán esta propuesta cuando la conozcan "en su conjunto", aunque considera que todo lo que sean iniciativas para aminorar este problema lo verán "de manera positiva" porque desde CCOO "no se ha parado de hacer propuestas al respecto".

Finalmente, Fernández ha indicado que muchos de los asentamientos chabolistas "tienen más habitantes que algunos pueblos de la provincia de Huelva" por lo que "no es un problema menor" y que en 2015 tenían registrados en torno a 38 asentamientos repartidos en cinco localidades, llegando a haber entre 7.000 u 8.000 personas viviendo en esas condiciones en plena campaña agrícola".