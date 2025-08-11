CCOO avisa que los jóvenes de Huelva afrontan "precariedad laboral, desigualdad salarial y dificultad para emanciparse"

HUELVA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha advertido este lunes que la juventud de Huelva vive "atrapada en una realidad marcada por la precariedad laboral, la desigualdad salarial y las enormes dificultades para emanciparse", por lo que el sindicato reclama "medidas urgentes" a las administraciones y a la patronal para "revertir esta situación".

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, el responsable de Juventud de CCOO Huelva, Ángel Rivas, ha asegurado que "trabajar joven es una suerte", pero "cobrar como los demás es otra historia", ya que Huelva es actualmente la tercera provincia andaluza con "mayor brecha salarial de género en la franja de 18 a 25 años", puesto que las mujeres "cobran casi 2.000 euros menos al año que los hombres, lo que supone una diferencia del 30,9%".

"La igualdad, recordamos, no se mide en discursos, sino en nóminas. A esta situación se suma un acceso a la vivienda prácticamente imposible. Una persona joven de entre 18 y 25 años debe destinar más del 91% de su salario para alquilar un piso de 60 metros cuadrados. Incluso en el grupo de 26 a 35 años, casi la mitad del sueldo se pierde en el pago del alquiler, lo que convierte el derecho a un hogar en una quimera", ha advertido.

Por otro lado, en materia laboral, ha remarcado que la tasa de paro juvenil en Huelva alcanza "el 24,8%, con 15.629 jóvenes sin empleo". Aunque en el último año la ocupación ha crecido un 10,1%, una de las mayores subidas de Andalucía, y el paro ha descendido un 20,7%, "la precariedad sigue siendo la norma".

Además, según ha señalado el sindicalista, los jóvenes de entre 16 y 24 años son los que "más accidentes sufren en el trabajo", con una tasa de siniestralidad de 44,9 por cada mil ocupados, "una de las más elevadas de la comunidad autónoma".

"Los salarios bajos, la inseguridad en el empleo y el elevado coste de la vivienda se combinan con un preocupante escenario educativo, ya que el abandono escolar temprano en Andalucía alcanza el 15,5%, por encima de la media nacional y europea, y solo el 27,3% de las personas jóvenes de 16 a 34 años han conseguido emanciparse. En el tramo de 16 a 24 años, esa cifra cae a un escaso 2,7%", ha abundado.

Por todo ello, CCOO Huelva reclama "medidas urgentes" a las administraciones y a la patronal para "revertir esta situación". "Al Gobierno andaluz le exigimos la puesta en marcha de un plan de empleo juvenil, el desarrollo del Pacto Andaluz por la Formación, una rebaja en los precios de los másteres habilitantes, el aumento del parque público de vivienda en alquiler y una oferta de formación profesional adaptada a los sectores productivos de la provincia", ha explicado.

Por otro lado, al Gobierno central le piden "un incremento real de inspectores de trabajo en Andalucía" y una ley que establezca "un tope efectivo al precio del alquiler". Asimismo, Rivas ha aclarado a la patronal que "la formación de la juventud no es un favor, sino una obligación, que no puede haber igualdad con contratos basura ni con salarios de miseria, especialmente en Huelva, y que la seguridad laboral debe estar garantizada para todos y todas.

"Los jóvenes no pedimos limosna: exigimos futuro, igualdad y respeto. Como dijo Marcelino Camacho, ni nos domaron ni nos doblaron ni nos van a domesticar", ha concluido el sindicalista de CCOO Huelva.