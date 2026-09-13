CCOO Huelva exige una tercera unidad en el CEIP Padre Jesús de Ayamonte y rechaza la "masificación de las aulas"

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HUELVA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Enseñanza Pública Docente de CCOO Huelva ha exigido este domingo a la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía la "creación inmediata" de una tercera unidad de segundo de Educación Primaria en el CEIP Padre Jesús de Ayamonte para el curso 2026-2027, al tiempo de rechazar la "masificación de las aulas".

Según ha concretado el sindicato en una nota, actualmente, este nivel educativo cuenta con 54 alumnos distribuidos en únicamente dos aulas, con 27 escolares por grupo, a lo que se suma la presencia de alumnado con Necesidades Educativas Especiales.

En este sentido, la responsable de Pública Docente del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO Huelva, Silvia Isla, ha declarado que "desde CCOO consideramos que esta situación dificulta una atención individualizada adecuada, incrementa la carga de trabajo del profesorado y perjudica las condiciones necesarias para garantizar una educación pública inclusiva y de calidad".

Al hilo, CCOO ha rechazado que se normalicen aulas con ratios elevadas cuando existen alternativas "que permitirían mejorar de forma inmediata las condiciones de enseñanza y aprendizaje". En este caso, además, el centro "dispone de la infraestructura necesaria para albergar una tercera unidad", por lo que han reclamado que la Administración educativa adopte una "solución estructural" y no se limite a medidas provisionales o refuerzos puntuales.

De este modo, el sindicato ha insistido en que el profesorado de apoyo o de Pedagogía Terapéutica es "imprescindible", pero no puede sustituir la creación de una unidad estable con su correspondiente tutor. "La atención a la diversidad requiere recursos suficientes, plantillas adecuadas y grupos con un número de alumnos que permita responder a las necesidades reales del aula", ha matizado Isla.

Asimismo, la sindicalista ha apostillado que "CCOO viene defendiendo de manera reiterada una reducción efectiva de las ratios, el mantenimiento de las unidades públicas y el incremento de las plantillas docentes". La disminución de la natalidad debe aprovecharse para "mejorar la calidad de la educación pública, reducir el número de escolares por aula y reforzar la atención individualizada, y no para eliminar líneas o reducir profesorado", ha concretado.

Por todo ello, desde el Sindicato Provincial de Enseñanza Pública Docente de CCOO Huelva reclamamos a la Delegación Territorial una actuación urgente que permita la apertura de una tercera unidad de segundo de Primaria en el CEIP Padre Jesús de Ayamonte, acompañada de la correspondiente dotación de profesorado, y una "respuesta clara" a las familias que vienen mostrando "su preocupación por esta situación".

Por último, Isla ha subrayado que "CCOO continuará defendiendo una escuela pública con más recursos, más profesorado y menos ratios, porque mejorar las condiciones de trabajo del personal docente significa también mejorar la atención educativa y garantizar una enseñanza pública de calidad para todo el alumnado".