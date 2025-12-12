CCOO Huelva lamenta once muertes laborales en 2025 y advierte de responsabilidades penales al empresariado

Archivo - Concentración de CCOO Huelva por la siniestralidad laboral. - CCOO HUELVA - Archivo

HUELVA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO Huelva ha alertado sobre los "altos índices de siniestralidad" que padece la provincia, ya que durante este año se han contabilizado once trabajadores y trabajadoras en su centro de trabajo. El sindicato asegura que el "principal motivo" de estas pérdidas humanas es "la falta de medidas preventivas por parte de las empresas".

Según informa el sindicato en una nota de prensa, CCOO ha hecho alusión al nuevo accidente laboral ocurrido este jueves en Isla Cristina, donde un trabajador se precipitó desde más de cinco metros de altura, aunque "no se ha tenido que lamentar ninguna tragedia más allá de una fractura y el dolor que padece el trabajador", pero el sindicato ha asegurado que interpondrá una denuncia ante la Inspección de Trabajo para que se investiguen las causas del siniestro y se compruebe si existe una falta de medidas preventivas empresariales.

"Estamos viendo cómo se está produciendo un incremento en los accidentes laborales, principalmente en las caídas en altura, ha ratificado la secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea.

Una situación que el sindicato achaca a "la consecuencia directa de no estar evaluado el riesgo dentro de la prevención y de no disponer de las medidas individuales de las que deben disponer los trabajadores que trabajan en esas circunstancias, como son barandillas, líneas de vida o arneses".

Asimismo, la líder sindical ha insistido en la necesidad de que el empresariado andaluz "no entienda la prevención de riesgos laborales como un gasto, sino una inversión, ya que es invertir en salud y en proteger a sus trabajadores y trabajadoras". En este sentido, Perea ha insistido en que proteger a la clase trabajadora es "un deber y una responsabilidad de las empresas".

Finalmente, desde CCOO Huelva el sindicato recuerdan que continuará actuando con "contundencia" ante cualquier incumplimiento en materia de prevención y que llevará ante la Fiscalía aquellos casos en los que la falta de medidas preventivas derive en accidentes graves o fallecimientos.