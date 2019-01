CCOO ve "agridulce" la negociación colectiva en 2018 que se cierra con nueve convenios sectoriales negociados en Huelva

Publicado 08/01/2019 18:56:36 CET

HUELVA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Huelva, Emilio Fernández, y la responsable del Área de Empleo, Acción Sindical y Juventud de CCOO en la provincia, Julia Perea, han hecho balance este martes sobre la negociación colectiva en la provincia que han calificado de "agridulce" porque algunos convenios, un total de nueve, se han podido cerrar pero quedan otros pendientes.

Así, han lamentado que "la recuperación económica no haya llegado a la clase trabajadora onubense ya que no suben los salarios con respecto al IPC", incidiendo en que se han desbloqueado convenios que estaban en situación "crítica" y no ha desaparecido ninguno

Según ha informado el sindicato en una nota de prensa, en 2018 se cerraron nueve convenios sectoriales. Con una vigencia de tres años, en la mayoría, que afectan y dan cobertura a un total de 137.000 trabajadores.

Se trata de los convenios de automoción, campo, comercio alimentación, comercio único, construcción, derivados del cemento, hostelería, montajes, transporte por carrera. Este año, como ha proseguido Julia Perea, toca negociar seis convenios sectoriales: limpieza, conservas y salazones, oficinas y despacho, pompas fúnebres, suministros industriales e industrias vinícolas. "Todo esto afecta aproximadamente a 7.000 trabajadores", ha dicho.

Por su parte, Perea ha declarado que "de los convenios sectoriales, en situación crítica estaba el relativo a los derivados del cemento, madera, panaderías y lavanderías industriales". "En 2018 se han desbloqueado varios de estos convenios, negociamos y firmamos el de derivados del cemento que estaba bloqueado desde 2009 y que se ha cerrado con un incremento del 14 por ciento más una subida adicional hasta 2020 y también se ha iniciado la negociación del convenio de Lavanderías Industriales que estaba paralizado desde 2015".

La sindicalista ha afirmado que para 2019 tienen dos retos importantes, "desbloquear el convenio de panaderías, bloqueado y sin negociarse desde 2011, aunque tenemos algunos avances y el convenio de derivados de la madera, bloqueado desde 2013".

Ante esto, Emilio Fernández ha calificado la negociación colectiva de "agridulce" en Huelva ya que "los salarios medios en la provincia onubense han subido, en 2018, un 1,58 por ciento, cuando el IPC ha cerrado el año en el 1,7 por ciento". Por lo tanto, "la recuperación económica no ha llegado plenamente a los salarios y es un acicate para seguir trabajando en 2019 para que los salarios mantengan el poder adquisitivo", ha continuado.

El responsable sindical ha mostrado su satisfacción porque "hemos logrado que ningún convenio colectivo desaparezca de la provincia ni caiga tras la reforma laboral". "Hemos firmado convenios muy importantes para Huelva por el volumen de trabajadoras y trabajadores al que afectan que son el del Metal, Campo y Hostelería", ha continuado.

OBJETIVOS PARA 2019

Por su parte, Fernández ha marcado unos objetivos esenciales para el nuevo año "además de negociar los convenios que cumplen en este año, un reto esencial es garantizar que los trabajadores de la provincia, tengan el nuevo salario mínimo interprofesional que se sitúa en 900 euros mensuales y 12.600 euros anuales y ya está en vigor desde el pasado 1 de enero".

"Los convenios deben aplicar este nuevo salario en sus tablas para que llegue a toda la clase trabajadora y así lo plantearemos y vigilaremos que se cumpla", ha enfatizado el líder sindical, que ha recordado que CCOO se ha demandado una medida de subida salarial. "Hemos denunciado numerosas ocasiones la pobreza salarial de la provincia ya que Huelva tiene los segundos salarios más bajos del conjunto del país. Tenemos un salario medio de 12.720 euros que es tan solo un uno por ciento superior al salario mínimo interprofesional", ha agregado.

Tras destacar la importancia de este salario mínimo, especialmente para las mujeres y los jóvenes, Fernández ha indicado que el objetivo de CCOO es que para 2020 "no haya ningún trabajador o trabajadora que cobre por debajo de 14.000 euros".

De otro lado, desde el sindicato han afirmado que "desgraciadamente desde la reforma laboral, existen las inaplicaciones de convenio, un mecanismo que deja sin convenio a cientos de trabajadoras y trabajadores. Así, se cerró 2018 con 37 inaplicaciones de convenio, siendo los sectores afectados son Hostelería, Construcción, Comercio, Automoción.

Ambos sindicalistas han indicado que el motivo principal de las inaplicaciones es cuantía salarial y distribución de la jornada. "El 98 por ciento de las inaplicaciones se realizan con representantes 'ad Hoc'. Esta figura y esta facilidad para descolgarse del convenio, proviene de la reforma laboral del 2012", han precisado.

"Desde CCOO vamos a fortalecer la negociación colectiva para que los trabajadores participen de los beneficios de las empresas y acabar con la precariedad en el empleo; exigimos reequilibrar la capacidad de negociación entre las partes, derogando las dos últimas reformas laborales", ha concluido.