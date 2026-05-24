El CEIP 'Lora Tamayo' de Bonares (Huelva) cambia su nombre para respetar la Ley de Memoria Democrátiva

Archivo - CEIP Lora Tamayo de Bonares (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE BONARES - Archivo

BONARES (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha aprobado el cambio de denominación del colegio de educación infantil y primaria (CEIP) 'Lora Tamayo' --quien fue procurador en las Cortes franquistas y ministro de Educación en la dictadura, entre otros cargos--, que ahora pasará a llamarse CEIP 'Bonares', como el municipio de Huelva donde se ubica el centro educativo.

Así lo indica la orden publicada esta semana en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultada por Europa Press, que señala que se trata de una propuesta del Consejo Escolar del centro, con el informe favorable del Ayuntamiento.

El proceso se inició en noviembre de 2025, cuando el Ayuntamiento de Bonares firmó la resolución del procedimiento destinado a retirar la denominación del CEIP 'Lora Tamayo', en un proceso que "comenzó a partir de la solicitud presentada por una vecina de Bonares, miembro del Consejo Escolar Municipal, que impulsó la revisión del nombre del centro conforme a la normativa vigente en materia de Memoria Democrática.

El Consistorio destacó que se trata de "un nuevo paso importante" para el municipio y explicó que durante el procedimiento se habían recabado "todos los informes necesarios" y que, una vez finalizado este trabajo, se firmó la resolución, que fue notificada oficialmente a la Consejería de Desarrollo Educativo, a la dirección del centro y a la presidencia del Consejo Escolar".

El Ayuntamiento apuntó que esto se sumaba a las actuaciones que ya se vienen realizando en Bonares en materia de Memoria Democrática como la exhumación de la fosa común, el Monumento a la Paz y "otros esfuerzos destinados a dignificar la historia, reconocer a las víctimas y fortalecer los valores democráticos en nuestro municipio".

"Cada una de estas acciones refleja un compromiso claro: construir un espacio público coherente con los principios de justicia, convivencia y respeto histórico. Seguimos trabajando por un municipio que mira al futuro sin olvidar la responsabilidad con su memoria", remarcó el Consistorio.

LA MEMORIA, MUY PRESENTE EN BONARES

Bonares es un municipio que tiene muy presente la recuperación de su Memoria Democrática y, según indicó a Europa Press su alcalde, Juan Antonio García (PSOE), en la fosa de su cementerio municipal había "mucho más de 20 personas", vecinos de pueblos como Palos de la Frontera, de La Palma del Condado, de Almonte "y de muchos otros sitios", cuyo restos pudieron recuperar y se encuentran a la espera de los resultados de las pruebas de ADN.

Además, hay dos víctimas de Bonares que pudieron recuperar de la fosa del cementerio de San Juan del Puerto --donde se encontraban cinco represaliados de esta localidad-- y se les ha dado digna sepultura.

El primero fue Ildefonso Prieto Carrasco, enterrado en abril de 2025, y el segundo, Diego Ramos Pulido, el pasado mes de febrero de 2026. Al sepelio de Diego pudo asistir su hija Encarnación, cuando contaba ya con 96 años --tenía seis años cuando fue asesinado su padre--. Así, mediante un acto "simbólico y reparador" en el que se les rindió homenaje, se les devolvió el descanso en su tierra natal.

Tras el entierro de Diego Ramos, el alcalde de Bonares explicó que en el año 1936, cuando se produjo el golpe de Estado, "se llevaron a 22 vecinos" y a todos los enterraron en el cementerio de San Juan del Puerto en la zona en la que "los testigos señalaban" que habían sido inhumados "y no se equivocaron ni un milímetro". Asimismo, señaló que frente a esta fosa se encuentra otra con vecinos "de Beas, de Trigueros, de Valverde del Camino y de otros pueblos" que están "con las labores de investigación".