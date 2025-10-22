El Centro Comercial Abierto presenta la campaña 'Huelva late en las Calles del Centro' y nueva imagen corporativa

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Comerciantes e Industriales de las Calles del Centro de Huelva ha presentado este miércoles en la sede de la FOE su nueva campaña de dinamización comercial, 'Huelva late en las Calles del Centro', junto con la renovación de la imagen del Centro Comercial Abierto Huelva Centro Shopping. Ambas actuaciones cuentan con el respaldo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, a través de una subvención de 29.739 euros.

La presidenta de la Agrupación, Cinta Platero, ha destacado "el apoyo constante de la Junta de Andalucía al comercio de proximidad" y ha subrayado la importancia de esta nueva etapa para el centro de la ciudad. "Vuestro compromiso y vuestro día a día son el auténtico motor. Hoy les pido que se sumen a esta campaña con entusiasmo. Juntos demostraremos que el centro de Huelva no solo es un lugar para comprar, sino un espacio vivo, un destino y el corazón cultural, social y comercial de nuestra ciudad", señaló.

La campaña 'Huelva late en las Calles del Centro' tiene como objetivo impulsar el comercio tradicional, dinamizar la zona y crear sinergias entre la actividad comercial y la vida social del centro de Huelva, "consolidando su papel como referente urbano". Como imagen de la campaña regresa Gaia, la "simpática" marioneta que ya protagonizó la edición anterior, convertida en reportera y embajadora del comercio local, ha indicado la FOE en una nota.

Por su parte, el presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, ha resaltado el "valor del pequeño comercio" en la vida de la capital. "El comercio local es mucho más que un motor económico: es vida, identidad y convivencia. Cada tienda abierta, cada escaparate iluminado y cada rostro detrás del mostrador contribuyen al progreso de la ciudad, fortalecen el tejido social y cohesionan la vida de nuestras calles. El pequeño comercio da sentido a los espacios urbanos, crea comunidad y mantiene viva la esencia de Huelva", ha dicho.

Gemio ha felicitado a la Agrupación por el trabajo realizado y ha reconocido la implicación de la Junta de Andalucía, destacando que solo "trabajando juntos --administraciones, asociaciones y comerciantes-- conseguiremos mantener encendido el pulso de nuestro comercio urbano".

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Juan Carlos Duarte, ha subrayado "el compromiso permanente del Gobierno andaluz con el sector del comercio, respaldando todo tipo de iniciativas que den impulso al asociacionismo comercial y artesano, y apoyando aquellas acciones que fortalecen, promocionan y dinamizan el pequeño comercio urbano".

Duarte ha detallado que la subvención concedida se destina a tres actuaciones concretas: la elaboración de la nueva imagen y manual corporativo, la campaña de dinamización comercial y una nueva señalización comercial, con la fabricación de cien placas identificativas con código QR.

"Estas tres acciones son un nuevo paso decisivo en la actualización de la marca del Centro Comercial Abierto y suponen una mejora para todos los asociados y para sus clientes", explicó Duarte, quien añadió que se trata de "una prueba palpable de colaboración entre los comerciantes y la Administración andaluza para reforzar la imagen del comercio, atraer consumidores y dinamizar las zonas urbanas de concentración comercial".

El acto ha contado con la proyección de un vídeo promocional y la presencia del personaje Gaia, que volverá a recorrer las calles y establecimientos del centro en las próximas semanas, "simbolizando la vitalidad y cercanía del comercio local".