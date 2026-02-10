El Centro de la Comunicación Jesús Hermida de Huelva aborda el papel de la radio en situaciones de emergencias

Foto de familia de la mesa redonda titulada 'La radio en situaciones de emergencias'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida de Huelva ha acogido en la tarde de este martes una mesa redonda titulada 'La radio en situaciones de emergencias', una de las actividades centrales de la programación de la II Semana de la Radio que se celebra estos días en este espacio cultural. El encuentro ha reunido a profesionales del medio, periodistas y público interesado para analizar el papel de la radio ante escenarios críticos y de alta demanda informativa.

Durante la sesión han participado profesionales de las emisoras de Huelva y han abordado cómo se organiza y gestiona la cobertura radiofónica cuando se produce una emergencia, la "importancia de contrastar datos bajo presión", la toma de decisiones editoriales en directo, la coordinación con fuentes oficiales y equipos de intervención, así como la función de servicio público que asumen especialmente las emisoras de ámbito local, ha indicado el Consistorio en una nota.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, ha estado presente en el acto y ha subrayado la "relevancia social" de la radio en estos contextos, así como ha agradecido el trabajo desarrollado por los profesionales de la información en recientes coberturas "de especial dureza", con referencia expresa al trágico accidente de tren de Adamuz (Córdoba).

En este sentido, ha señalado que "en momentos de enorme complejidad, los servicios de emergencia y los medios de comunicación han trabajado de forma paralela y coordinada: unos sobre el terreno atendiendo a las víctimas y sus familias, y otros trasladando información veraz y útil a la ciudadanía". Asimismo, ha destacado "la implicación, la responsabilidad y la sensibilidad demostrada por los periodistas a la hora de informar en circunstancias especialmente dolorosas".

A lo largo de la mesa redonda también se ha puesto el foco en el factor humano del periodista, abordando el "desgaste psicológico" que supone afrontar coberturas de sucesos trágicos, trabajar con testimonios de víctimas y familiares y "sostener durante horas la presión informativa". Los ponentes han coincidido en "la necesidad de reconocer esta carga emocional, reforzar los apoyos en las redacciones y fomentar buenas prácticas que permitan informar con rigor sin perder la perspectiva humana".

Otro de los ejes del debate ha sido la cercanía de la radio como canal "inmediato y accesible, capaz de mantener informada a la población incluso en situaciones de inestabilidad técnica o saturación de otros medios", así como su capacidad para difundir instrucciones y mensajes oficiales de forma "rápida y comprensible".

Por otro lado, el concejal ha destacado también el papel del Centro de la Comunicación Jesús Hermida como espacio de encuentro profesional y divulgativo, y valoró la celebración de la II Semana de la Radio como "una iniciativa que no solo celebra el medio, sino que promueve la reflexión sobre su responsabilidad social y su papel en situaciones donde la información es especialmente sensible".

La programación de la II Semana de la Radio continúa con emisiones en directo desde el propio centro. Este jueves tendrán lugar el programa 'Hoy por hoy', de la Cadena SER a las 12,20 horas y 'SER Deportivos' a las 15,20 horas. El viernes 13, ría de la radio, se emitirá el informativo provincial de RNE a las 08,30 horas y el programa de COPE Huelva a las 12,50 horas. El colofón llegará el jueves 19 a las 19,00 horas con la charla del periodista Jesús Vigorra, dedicada a analizar el papel de la radio en la sociedad actual.

Todas las actividades son de entrada libre hasta completar aforo. Con esta programación, el Ayuntamiento de Huelva y el Centro de la Comunicación Jesús Hermida "refuerzan su compromiso con la divulgación, el análisis" y la "puesta en valor de la radio como medio esencial de información y servicio público".