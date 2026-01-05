El Centro de la Comunicación Jesús Hermida de Huelva cierra 2025 con 6.000 visitas y más de un centenar de eventos

Javier Cercas en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida ha cerrado el año 2025 con un balance "muy positivo", alcanzando un total de 6.181 visitantes, lo que supone 1.700 más que en 2024, cuando se registraron 4.430. El Ayuntamiento de Huelva ha destacado que esta cifra "confirma la tendencia de crecimiento continuo de este espacio cultural" y "avala la apuesta municipal por su dinamización y consolidación como atractivo cultural y turístico de la capital".

Así, según ha indicado el Consistorio en una nota, durante el año se han celebrado más de un centenar de actividades culturales, entre charlas, talleres, mesas redondas, proyecciones, coloquios y exposiciones, manteniéndose una programación ininterrumpida los doce meses del año, incluso durante los periodos vacacionales, "lo que ha permitido mantener un flujo constante de visitantes".

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha valorado "muy positivamente" estos datos y ha señalado que "en solo un año hemos conseguido convertir el Centro de la Comunicación Jesús Hermida en una referencia cultural para Huelva, con una programación estable, atractiva y de primer nivel que ha despertado el interés tanto de los onubenses como de quienes nos visitan". En este sentido, ha subrayado que "el aumento de visitas demuestra que la apuesta del Ayuntamiento por este espacio está dando sus frutos" y que se está "consiguiendo el objetivo".

El Centro ha contado con "figuras de primer nivel" del mundo de las letras y el periodismo, con charlas protagonizadas por escritores como Javier Cercas o Mikel Santiago, y periodistas como Carlos del Amor, Mariló Montero, Paco Lobatón, Carlos García Hirschfeld o Luis de Vega, entre otros.

Además, el auditorio ha acogido las presentaciones literarias de muchos autores y la grabación de diferentes podcasts que han llenado el espacio, así como talleres especializados sobre libertad de prensa, inteligencia artificial aplicada al periodismo, redes sociales o flamenco para periodistas.

También se han celebrado ciclos temáticos como la Semana de la Radio, que reunió a todas las emisoras onubenses en un programa especial emitido desde el propio Centro y que incluyó una exposición con motivo del centenario del medio, así como la Semana de la Salud Mental, con ponencias especializadas y una exposición artística sobre el proceso de sanación.

Las exposiciones han sido una constante durante todo el año, sucediéndose de enero a diciembre sin interrupción. Entre ellas, muestras dedicadas a la historia de la telefonía en Huelva, la historia de la radio, la exposición pictórica de 'Cristo bajo la lluvia' sobre el emblemático artículo de Hermida, la muestra sobre el guitarrista José Luis de la Paz, la dedicada a Jesús Hermida y sus comienzos profesionales hasta la narración de la llegada del hombre a la Luna.

Igualmente se ha celebrado la de los 20 años del Premio Ángel Serradilla, exposiciones protagonizadas por fotoperiodistas como Josué Correa, la vinculada a la Feria del Legado Británico junto a la Asociación Amigos de la vía del Tinto sobre los 150 años de la llegada del tren a Huelva, la muestra 'Lo que brota' de Charo Feria sobre impresión botánica y, como cierre de 2025 e inicio de 2026, la exposición 'The Onubensers'.

El Centro ha recibido también la visita de centenares de escolares de la capital y la provincia, que han podido profundizar en la historia de los medios de comunicación y en la figura de Jesús Hermida, además de participar en talleres prácticos como la elaboración de su propio periódico o actividades para fomentar el pensamiento crítico mediante el taller de fake news, orientado a detectar y contrastar la desinformación.

Todo ello se ha visto reforzado por el convenio de colaboración con la Asociación de la Prensa de Huelva, que ha permitido la celebración de actividades tan relevantes como la entrega del Premio Ángel Serradilla a Reporteros Sin Fronteras, talleres gratuitos para periodistas, exposiciones temáticas y otras acciones que consolidan el carácter cultural y divulgativo del Centro.

NUEVOS SERVICIOS

Asimismo, durante este año se han puesto en marcha nuevos servicios como las audioguías, muy utilizadas por los turistas, que han podido conocer con mayor profundidad la historia de los medios de comunicación. El Centro ha recibido visitantes procedentes de toda España, así como del extranjero, con presencia de turistas de países como Francia, Portugal, Reino Unido, América Latina o Nueva Zelanda.

De cara al futuro, la alcaldesa ha asegurado que "tras la excelente respuesta obtenida, el objetivo es seguir en esta misma línea, con una agenda cultural variada y ambiciosa, con figuras de primer nivel del mundo de las letras y el periodismo, exposiciones, talleres y charlas que mantengan viva la actividad cultural y el interés durante todo el año".

"Este Centro es ya motivo de orgullo para Huelva y una muestra del compromiso de este Ayuntamiento con la cultura y la comunicación", ha concluido Pilar Miranda.