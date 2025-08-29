El Centro Jesús Hermida de Huelva acoge en septiembre la exposición 'Retales' del fotoperiodista Josué Correa

HUELVA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida de Huelva acogerá desde el 3 al 18 de septiembre la exposición Retales del fotoperiodista onubense Josué Correa, organizada por la Asociación de la Prensa de Huelva gracias al convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Huelva para la dinamización del centro de comunicación onubense.

La obra de Josué Correa (Huelva, 1978), conocido por sus 25 años de trayectoria profesional en Huelva Información, se distingue por "su sensibilidad especial, por una delicadeza que convierte cada detalle en un motivo de contemplación", ha indicado la asociación en una nota. Además, ha ejercido como fotógrafo en Odiel Información y ha colaborado con El Mundo, lo que "demuestra su amplia experiencia en el campo del periodismo fotográfico".

A lo largo de su carrera, Josué Correa ha ganado "numerosos premios y reconocimientos" por su trabajo fotográfico, entre los que se encuentran el Premio Ciudad de Huelva en las ediciones de 2006, 2007 y 2025, "demostrando su habilidad y creatividad en la fotografía". En el año 2020, recibió un accésit del mismo premio. Además de estos reconocimientos, Josué Correa ha ganado "numerosos premios" en rallies fotográficos.

La Asociación de la Prensa destaca que "su trabajo ha sido reconocido y valorado por la calidad y la creatividad de sus imágenes" y sus fotografías "advierten la mirada atenta de su autor que no se conforma con registrar lo evidente, sino que indaga en lo invisible, en lo que se esconde detrás de lo que muchos miramos sin ver".

"Cada fotografía es un pequeño retal, un pedazo de realidad arrancado al vértigo de lo cotidiano. Visitar Retales es adentrarse en un viaje pausado, una invitación a mirar de otra manera. Frente a cada imagen, el espectador no solo observa: participa, se reconoce, se detiene en matices que quizá antes le habían pasado desapercibidos", señala.

Se trata de una exposición que "muestra y sugiere" y que "acompaña en un paseo por la actualidad de Huelva, junto a su gente", y "permite ver la realidad de la provincia y de otros lugares del mundo".

La exposición puede visitarse en el Centro de Comunicación Jesús Hermida de Huelva desde el 3 al 18 de septiembre en horario de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas, sábados y domingos de 11,00 a 14,00 horas. La entrada es gratuita.