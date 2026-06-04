Los chiringuitos de Punta Umbría (Huelva) urgen a agilizar los trámites para su apertura y "salvar" la temporada estival

Reunión de la Asociación Provincial de Empresarios de Chiringuitos de Huelva (Apech) con concesionarios de Punta Umbria. - FOE

HUELVA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Empresarios de Chiringuitos de Huelva (Apech), integrada en la Federación Onubense de Empresarios (FOE), ha pedido a las administraciones competentes la adopción "inmediata" de medidas "que permitan agilizar los trámites pendientes" para la apertura de los chiringuitos de Punta Umbría, cuya actividad "continúa bloqueada por retrasos burocráticos" cuando la temporada turística "ya ha comenzado" y la llegada "masiva" de visitantes "es inminente".

Según ha indicado la asociación en una nota, tras la reunión mantenida este miércoles con los empresarios afectados, el sector ha trasladado su "profunda preocupación" por una situación que considera "insostenible" y que "está impidiendo a numerosos establecimientos ejercer una actividad para la que ya están preparados, contando incluso en muchos casos con adjudicaciones resueltas a la espera únicamente de las autorizaciones y licencias necesarias para poder abrir sus puertas".

El presidente de Apech, Manuel Bernal, ha manifestado que "no podemos seguir permitiendo que la burocracia vaya por detrás de la realidad económica". "Estamos a las puertas del verano y todavía hay empresarios que desconocen cuándo podrán abrir sus establecimientos. Esta incertidumbre es inaceptable y está causando un grave perjuicio a empresas que generan empleo, riqueza y un servicio fundamental para el turismo de nuestra costa", ha manifestado.

Bernal ha subrayado que "los empresarios no están pidiendo privilegios ni excepciones", sino "simplemente que las distintas administraciones coordinen sus actuaciones y resuelvan los expedientes con la agilidad que requiere una actividad claramente estacional". "Cada día que pasa sin autorización es un día perdido para negocios que dependen prácticamente de unos pocos meses al año para garantizar su viabilidad", ha añadido.

La asociación denuncia que la intervención de distintas administraciones en los procedimientos está generando una situación de "bloqueo" que "impide a los empresarios planificar adecuadamente la temporada". La falta de resoluciones definitivas "está retrasando contrataciones, acuerdos con proveedores, pedidos de suministros, inversiones" y "toda la organización necesaria para ofrecer el nivel de calidad y servicio que demandan los visitantes y al que están acostumbrados los clientes de estos establecimientos".

"Es imposible gestionar una empresa con esta falta de certidumbre", ha señalado Manuel Bernal que añade que "necesitamos contratar personal, cerrar compras, organizar equipos y planificar inversiones. Cada semana de retraso multiplica los costes y reduce nuestras posibilidades de prestar un servicio de excelencia en plena temporada alta".

Asimismo, apunta que la situación "está teniendo además un impacto directo sobre el empleo" ya que "muchos trabajadores habituales de los chiringuitos están optando por aceptar ofertas en otros destinos turísticos ante la incertidumbre existente, lo que dificulta aún más la puesta en marcha de los negocios cuando finalmente se autorice su apertura".

Desde Apech se advierte igualmente "del daño que esta situación puede ocasionar a la imagen turística de Punta Umbría", uno de los principales destinos del litoral andaluz. La ausencia de establecimientos abiertos o la apertura tardía de los mismos "repercute directamente en la experiencia de los visitantes y en la competitividad del municipio frente a otros destinos turísticos".

Por todo ello, la Asociación Provincial de Empresarios de Chiringuitos de Huelva reclama a las administraciones implicadas "que actúen con la máxima urgencia y responsabilidad para desbloquear los expedientes pendientes y garantizar que los establecimientos puedan desarrollar su actividad con normalidad cuanto antes".

Asimismo, la organización empresarial anuncia que, a través de la FOE, impulsará la constitución de una mesa institucional y técnica de trabajo "que permita establecer una hoja de ruta estable para el sector, aportando seguridad jurídica, coordinación administrativa y soluciones duraderas que eviten que situaciones como la actual vuelvan a repetirse".

"Los chiringuitos forman parte de la identidad de Punta Umbría, son un motor económico de primer orden y generan empleo para cientos de familias. No podemos permitir que cuestiones meramente administrativas comprometan la actividad de un sector esencial para la economía local y para la imagen turística de nuestro litoral", ha concluido Manuel Bernal.

"REALIZADOS" LOS TRÁMITES DEL AYUNTAMIENTO

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Punta Umbría han indicado que, "en este momento el trámite administrativo que bloquea los que no pueden abrir todavía, o es imputable al empresario que no ha realizado lo debido, o a la delegación de medio ambiente de la Junta, que sin su autorización no puede darse el siguiente trámite que sería el otorgamiento de licencia".

Así, indica que "todos los trámites que dependen del ayuntamiento a día de hoy están realizados, otorgadas y/o informadas favorablemente las licencias de todos los que cumplen y tienen previa autorización de medio ambiente" y que "esto es algo que conocen perfectamente los empresarios".

"Primero autorización-concesión de la Junta a los que cumplen la norma --emplazamiento y metros cuadrados de ocupación--, y después, una vez se tenga el visto bueno expreso de medio ambiente, y solo después, licencia de obra y actividad-apertura que otorga ayuntamiento", señala.

Al respecto, apunta que "seis de los siete chiringuitos de temporada están aprobados en el Plan de Playas y licitados este año por el Ayuntamiento", así como que "ya están montandos y cuentan por primera vez desde el inicio con concesión, informes técnicos favorables para licencia de obras y de actividad/apertura" pero que "uno de ellos, todavía no ha solicitado la licencia, no entregando la documentación correspondiente aún cuando nos consta que están trabajando en ello".

Con respecto a los chiringuitos fijos, "dos tienen recién prorrogada la concesión por cinco años más por parte de la Junta y cuentan con licencia de actividad" y hay un tercero más "que cuenta con licencia y está a la espera de que se le conceda la prórroga de la concesión por parte de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía", al igual que un cuarto más "que ha hecho lo necesario para adaptarse estando pendiente del visto bueno de medio ambiente, obtener la prórroga de la concesión y acto seguido la licencia de actividad".

Asimismo, un quinto que "está pendiente de un conflicto judicial entre Costas y Medio Ambiente de la Junta en orden a su emplazamiento" y "otros dos más que permanecen cerrados y no han realizado movimiento administrativo alguno para adaptarse a su emplazamiento y ocupación para poder obtener prórroga de la concesión y licencia de actividad".

Por otra parte existe un chiringuito en playa urbana y otro en playa natural que "sendos juzgados de lo Contencioso-administrativo les ha autorizado la apertura de forma cautelar" y los restaurantes de playa con concesiones de la Dirección General de Costas "cuentan con licencia de apertura, algunos incluso y ya están abiertos o en proceso de abrir al menos los fines de semana".

"En definitiva, al menos 18 establecimientos ya cuentan con los permisos para abrir y están abiertos o en proceso de hacerlo, y estamos pendientes de la autorización de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de otros dos que han hecho el esfuerzo de adaptarse y que en tal caso también procederán a su apertura, ascendiendo a un total de 20 establecimientos abiertos de forma legal en la Playa de Punta Umbría", concluye el Ayuntamiento.