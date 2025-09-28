La ciencia sale a la calle en Huelva por La Noche Europea de los Investigadores

HUELVA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Campus de El Carmen de la Universidad de Huelva acogió el viernes, día 26, la celebración de La Noche Europea de los Investigadores, que en su decimocuarta edición batió récords, tanto de actividades, como de participación, pues más de 300 expertos de diferentes disciplinas científicas acercaron su trabajo a la ciudadanía a través de actividades, desarrolladas de 18,00 a 22,30 horas, en las carpas del bulevar del Campus de El Carmen y a lo largo de todo el campus.

La cita, según ha informado la Universidad de Huelva (UHU) en una nota, se celebra simultáneamente en casi 400 ciudades europeas de más de 30 países y forma parte de un proyecto europeo promovido desde 2005 por la Comisión Europea dentro del programa Horizonte Europa.

La programación de este año ha incluido en Huelva más de 70 propuestas entre las que destacaron talleres, microencuentros, actividades deportivas, visitas guiadas o concursos, entre otras.

La cita volvió a convertirse en un punto de encuentro para familias, niños, jóvenes y personas de todas las edades, que se acercaron al Campus de El Carmen para descubrir, aprender y disfrutar de la ciencia en un ambiente cercano y participativo.

El evento logró crear un espacio único donde la investigación universitaria salió al encuentro de la sociedad, despertando la curiosidad, fomentando el aprendizaje y generando un auténtico diálogo entre la comunidad científica y la ciudadanía.

ACTIVIDADES Y TALLERES

En cuanto a los talleres, hubo de distintas ramas de conocimiento, como por ejemplo el taller de RCP para niños, el 'escape room' denominado 'Misión de rescaté', taller de desinformación y teorías de la conspiración, cata de vinos, 'Los colores de la química', '¡Energía a todo color!', 'Incluciencia: ¿te atreves a comunicar ciencia construyendo un recurso inclusivo?', 'Ponte en mi lugar: Una experiencia Feadi', 'La ciencia de aprender a mirar: el paisaje lingüístico onubense' o 'Cristales en 3D: Explorando el Mundo Invisible con Realidad Aumentada y Virtual'.

Además, los asistentes pudieron disfrutar de actividades en la Facultad de Ciencias Experimentales (Museo Geológico y taller de identificación de minerales), la Facultad de Ciencias de Educación (Museo Pedagógico) o el edificio Galileo Galilei (péndulo de Foucault).

También hubo actividades en las pistas cercanas a la carpa central: taller MotoETSI y actividades deportivas organizadas por el Servicio de Deportes. Por otra parte, en los exteriores de la ETSI, se impartió el taller 'navegando entre robots', en el marco del proyecto Attentia.

Durante la jornada estuvo presente el autobús del Centro de Prevención de Riesgos Laborales, que mostró actividades relacionadas con temas de prevención como extinción de incendios, uso del desfibrilador o alimentación saludable.

Cabe señalar, como novedad este año, que durante el evento de realizó la entrega de premios de 'TikTokea La Noche', un concurso enmarcado en el Plan de Divulgación Científica de la Universidad de Huelva 2024/2025, donde los alumnos y alumnas grabaron y dieron difusión a vídeos originales en la red social TikTok con un enfoque creativo, cercano y divertido hablando sobre la noche de los investigadores e invitando a participar en la misma.

RED DE COLABORADORES

Este evento, organizado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) y coordinado a nivel andaluz por la Fundación Descubre, cuenta con el apoyo de muchos servicios de la Universidad como la Oficina de Transferencia del Conocimiento o con el Servicio de Infraestructuras, entre otros.

Entre los patrocinadores externos destacan: la delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Huelva; la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación de Huelva, el Consejo Social de la UHU, el Ayuntamiento de Niebla, cátedras externas de la UHU, la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas (aiqbe), Aguas de Huelva, la Asociación Española contra el Cáncer, el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva, y las empresas On City Resort All Inclusive y Andévalo Aventuras.

Durante la jornada estuvieron presentes el rector de la UHU, José Rodríguez; la vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial, Reyes Sánchez; la alcaldesa de Huelva, María del Pilar Miranda; el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Huelva, Carlos Soriano; el diputado provincial Juan Daniel Romero; la secretaria del Consejo Social de la UHU, Susana Duque, y el director de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la UHU, Alberto Palma, quienes pudieron disfrutar de primera mano de las explicaciones y demostraciones el personal investigador de la Universidad de Huelva.