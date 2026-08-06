Cinco detenidos y varias armas intervenidas tras desactivar dos puntos de venta de drogas en Bollullos (Huelva)

Armas intervenidas en los puntos de ventas de droga desactivados en Bollullos Par del Codado. - GUARDIA CIVIL

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Bollullos Par del Condado (Huelva), ha detenido a cinco personas como presuntos autores de los delitos contra la salud pública, tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal y ha logrado erradicar dos puntos de venta de drogas muy activos en la localidad en los que se han intervenido, además, diversas sustancias estupefacientes, armas, dinero y joyas.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, la operación se inició al tener conocimiento de la posible venta de droga al menudeo en dos domicilios de la localidad de Bollullos Par del Condado, tras detectarse un aumento considerable en el número de infracciones administrativas por tenencia y consumo de drogas en la vía pública de una zona concreta de esta localidad.

Durante el transcurso de la investigación se comprobó que podían realizar hasta 70 ventas de dosis diarias, lo que generaba entre los vecinos un "gran malestar" por el continuo trasiego de compradores, que creaban una "notable sensación de inseguridad e intranquilidad".

Tras recabar los indicios necesarios, y previa autorización del Juzgado competente, los agentes procedieron a la entrada y registro de los dos inmuebles en los que encontraron diversas sustancias estupefacientes dosificadas dispuestas para su venta, tales como cocaína, polen, hachís, anabolizantes y otros fármacos.

Además, se hallaron útiles de pesaje, envasado y corte de la droga, una pistola de tiro deportivo, cuatro escopetas de caza, una carabina, cartuchería de 9 y 12 milímetros, junto con más de 18.000 euros en efectivo y diversas joyas de oro valoradas en 64.000 euros.

Con esta actuación se ha detenido a cinco personas, incluido al líder del grupo, y han quedado desmantelados dos puntos muy activos de venta de drogas en la población. Las diligencias instruidas, junto con la detenidos, drogas y material intervenido han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente y no se descartan futuras detenciones.

El operativo ha sido coordinado por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Almonte, con el apoyo del puesto de la Guardia Civil y Policía Local de Bollullos Par del Condado, y en el registro ha participado el Servicio Cinológico de la Comandancia de Huelva, GRS y unidad canina de la Policía Local.