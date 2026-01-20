Cinco minutos de silencio en Punta Umbría (Huelva) por las víctimas del accidente de tren de Adamuz

1044224.1.260.149.20260120163514 Imágenes de los cinco minutos de silencio convocado por el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) en memoria de los cinco vecinos fallecidos en el accidente de tren de Adamuz - Eduardo Briones - Europa Press

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha convocado este martes cinco minutos de silencio en memoria de las personas fallecidas en el trágico accidente de tren ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), de las cuales cinco son del municipio costero y se espera el paradero de otra persona desaparecida, aunque el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha señalado que "no hay buenos presagios".

En declaraciones a los medios, el alcalde ha explicado que no hay noticias de Rocío Díaz, la mujer que aún continúa desaparecida, además, hermana del interventor. "Nos agarramos a cualquier atisbo de esperanza, sin embargo, las horas que pasan son inversamente proporcional, ojalá nos equivoquemos, pero no hay buenos presagios".

Así, ha explicado que este lunes pudo estar con los familiares en el centro cívico de Córdoba y el "dolor es inmenso". "Le pude también trasladar el dolor del municipio, porque Punta Umbría está rota, rota de dolor. Son muchas personas las que este triste y fatal el accidente nos ha dejado de víctimas", ha manifestado.

No obstante, ha señalado que "por destacar las partes positivas, iban muchas personas de Punta Unida en ese tren que prácticamente han salido ilesas, que están bien, que con algunos he hablado esta mañana y están evolucionando perfectamente".

También se ha referido como "milagro" al caso de la niña de seis años que pudo salir del tren y fue custodiada por la Guardia Civil, y cuyos familiares han fallecido en el accidente. "Está bien, está con sus abuelos en un hotel de Córdoba y la mantienen aislada lo más posible de todo este drama".

"Por ello, y viendo la entidad del accidente, es verdaderamente un milagro que estén todas esas personas bien. Esperemos que todos puedan tener el consuelo y que puedan de verdad abrazar o recuperar esos cuerpos que ya están deseando poder tenerlos", ha subrayado.

Asimismo, ha agradecido todas las muestras de cariño y solidaridad con la víctimas y con todo el pueblo, también de Aljaraque, porque la familia también tenía relación con ese municipio. "También destacar y agradecer la solidaridad de la gente. Yo creo que estos momentos han mostrado lo mejor de la gente. Y creo que la gente en Andalucía, en España, es solidaria, así lo ha dicho en Adamuz".

Por otro lado, en cuanto al quinto fallecido confirmado ha explicado que trabajaba en una empresa municipal pero "quiso hacer esas oposiciones como otras personas que viajaron en el tren" y "tuvo esta mala suerte de que se ha confirmado su fallecimiento".

Asimismo, también se ha referido a María Claus, a quién conoce "desde niños", porque "éramos vecinos" y una persona "muy relacionada con Punta Umbría". "Precisamente una de las presentaciones que tenemos pendientes en Fitur, posiblemente sea su último trabajo, es un vídeo que íbamos a presentar sobre la relación de Punta Umbría con William Martin".

Por otro lado, también se ha referido a David Cordón que, ahora es más conocido porque es padre del fenómeno que es Davinchi", pero "él siempre ha estado presente en Punta Umbría con los campeonatos de fútbol playa".

"Al fin y al cabo, Huelva es una provincia pequeña y todos alguna vez hemos cogido ese tren, por ello, nos afecta a toda la provincia, no solamente institucional, sino de forma personal", ha finalizado.

Por su parte, la delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública en Huelva, Carmen Céspedes, junto a otros delegados, también ha participado en la convocatoria para "acompañar al pueblo de Punta Umbría y expresarle todo nuestro dolor y nuestro apoyo".

"Y es que es un hecho, y esto es para toda la provincia de Huelva, que no podemos expresar con palabras y la coordinación entre administraciones está dando resultados", ha manifestado.

Al respecto, ha destacado el "gran trabajo" que está realizando su Consejería, ya que son "los encargados a través de los forenses de la identificación de los cadáveres", por ello, ha realizado un llamamiento a los medios de comunicación para "no adelantar noticias" porque "la identificación se está realizando con mucho cuidado" y "hay que respetar esa labor que están haciendo los forenses".