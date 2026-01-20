Primer día de luto en Huelva por el accidente de Adamuz (Córdoba) con al menos 15 fallecidos confirmados en la provincia

Imagen de la zona del accidente ferroviario con los convoyes de trenes siniestrados donde han comenzado los trabajos de recuperación de los mismos. - Joaquin Corchero - Europa Press

HUELVA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva vive este martes el primer día de luto oficial de los tres decretados por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se ha saldado con al menos quince fallecidos ya confirmados oficialmente en la capital y los municipios de Punta Umbría, Gibraleón, Lepe y La Palma del Condado.

Así, las primeras víctimas confirmadas fueron el periodista Óscar Toro y la fotógrafa María Clauss, ambos de la capital onubense y a lo largo de la jornada del lunes familiares de otros afectados informaron sobre la muerte de otros dos vecinos de Huelva capital, un funcionario de prisiones y una mujer que viajaba en el vagón 1 que cayó por el talud. Esta mujer pertenecía a la Hermandad de la Redención, que en sus redes sociales expresaba su "enorme dolor" y "profunda desolación y tristeza" por el fallecimiento de su hermana.

De otro lado, el Ayuntamiento de Punta Umbría informó de la muerte de cuatro miembros de una familia de la localidad, residente en Aljaraque, así como horas más tarde la de un quinto vecino, que aún se encontraba desaparecido, por lo que el municipio suma cinco víctimas y aún busca a una sexta persona desaparecida.

Ya por la tarde-noche el Ayuntamiento de Gibraleón expresó en redes sociales "su más profundo pesar" por la muerte de dos de sus vecinos "en el grave accidente ferroviario acaecido ayer en la provincia de Córdoba", al tiempo que destacó que acompaña a las familias "en su dolor", mientras que Isla Cristina confirmaba también el fallecimiento de dos vecinas del municipio --madre e hija-- que permanecían desaparecidas desde el accidente ferroviario.

Asimismo, entrada la noche, el Ayuntamiento de Lepe confirmó la muerte de un vecino de la localidad, que fue identificado entre los fallecidos en el accidente ferroviario. Tras confirmarse esta noticia, el Consistorio lepero ha decretado tres días de luto oficial y continúa a la espera de conocer la situación de la joven de 27 años desaparecida.

El alcalde de Lepe, Adolfo Verano, informó en un comunicado difundido en redes sociales y consultado por Europa Press que las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta y se suspenderán todos los actos oficiales previstos durante los tres días de luto oficial.

Igualmente, este martes por la mañana fuentes del Ayuntamiento de La Palma del Condado ha confirmado la muerte de un hombre, así como ha indicado que su esposa continúa desaparecida. Ambos viajaban en el primer vagón del tren Alvía Madrid-Huelva. Asimismo, una tercera vecina de la localidad se encuentra ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba con politraumatismos.