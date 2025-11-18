La cinta argentina 'El príncipe de Nanawa' y la mexicana 'Doce lunas' compiten por el Colón de Oro de Huelva

HUELVA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Huelva ha presentado este martes, dentro de su Sección Oficial, la película argentina 'El príncipe de Nanawa', visión sobre narra la historia personal de un niño en la frontera entre Argentina y Paraguay, y la mexicana 'Doce lunas', un drama de cómo ordenar la vida tras sufrir una pérdida traumática.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, la directora argentina Clarisa Navas ha presentado en el Festival de Cine de Huelva su última película. Se trata de 'El príncipe de Nanawa' (Argentina, Paraguay, Colombia, Alemania, 2025), un documental que gira en torno a Ángel, un niño de nueve años al que conoció en una pasarela que une Argentina con Paraguay. Fue estrenada en Visions du Reél en 2025, donde fue premiada como Mejor Película de la Competencia Internacional.

Navas, "abrumada por la lucidez y espontaneidad de ese niño al que conoció", tal y como ha explicado, decidió rodar esta película sobre él, narrando su crecimiento y transición hacia la adolescencia y su entrada definitiva en la madurez "con todas sus frustraciones, éxitos, resiliencia y ausencias", lo que la convierte en una historia aclamada en uno de los mejores festivales del mundo de no ficción.

Tal y como ha comentado la directora, "el descubrimiento de Ángel fue un azar maravilloso mientras estábamos rodando por la zona otro proyecto". "Allí lo conocí y decidí contar su historia y la de su entorno, y también la del uso en la zona del guaraní", ha contado.

En total, fueron casi diez años de rodaje para poder concluir un documental "con el que me acerco a la idea del cine en la creo, es decir, hacer las cosas con tiempo y con paciencia, y consiguiendo establecer un vínculo muy profundo con la historia".

Esta historia de Ángel y de las comunidades indígenas que se narra en 'El príncipe de Nanawa' busca también destruir los tópicos que se tienen sobre la frontera entre Argentina y Paraguay como un lugar lleno de criminalidad y conflictos. "El objetivo es borrar esos estereotipos para poder pensar y ver la realidad de otra manera", ha dicho.

Sobre la duración del documental, 212 minutos, la directora explicó que "cada película tiene que encontrar una duración, un hecho que no puede estandarizarse". "Esta película propone una experiencia distinta con el público y hace falta tiempo para digerirlo y lograr la conexión deseada. Sé que es un desafío su larga duración y que comporta un riesgo", ha finalizado.

Clarisa llega a Huelva con su tercera película, después de haber dirigido 'Las mil y una' como película inaugural de la 70 Berlinale Panorama y estrenado en más de 25 países, incluyendo la plataforma Netflix tanto en Estados Unidos como en América Latina.

'DOCE LUNAS'

Por otro lado, Victoria Franco ha presentado este martes en Huelva su primer largometraje como directora, 'Doce lunas', una historia conmovedora en la que Sofía, una arquitecta de 40 años interpretada por Ana de la Reguera ('Narcos'), tiene que reordenar su vida tras sufrir una pérdida traumática. Una producción ilustrada en blanco y negro por la fotografía del prestigioso Sergio Armstrong.

Galardonada con el premio Mezcal a la Mejor Dirección y Mejor Fotografía del Festival de Guadalajara (México) y seleccionada en varios festivales, como TriBeCa o New Horizons (Polonia), persigue el Colón de Oro, principal galardón de la Sección Oficial del Festival.

Franco ha explicado durante su encuentro con la prensa que su principal intención a la hora de hacer la película ha sido la de tratar de conseguir "que los espectadores puedan llegar a sentir lo mismo que siente la protagonista, y con puedan conectar con su espiritualidad y con su fragilidad".

En este sentido, ha detallado que el uso del blanco y negro ha sido por este motivo precisamente. "Entiendo que conlleva un riesgo, pero era necesario para retratar la arquitectura emocional del propio personaje. El color distrae y quería centrar el foco en las emociones", ha dicho.

Además, la realizadora mexicana ha explicado que le interesa contar temas como el de la mujer en un país como México y la "exigencia de la maternidad, que es un reto que siempre se plantea como casi una obligación". Además del tema de las adicciones, ya que "a la gente adicta no se le trata con la dignidad que merecen, y hay que tener en cuenta que son personas enfermas".

Antes de 'Doce lunas', Franco ha codirigido en 2013 'A los ojos' junto a su hermano Michel Franco, además de dos cortometrajes: 'Reconciliados' en 2014 y 'Borde' en 2017. Ahora, afronta su primera experiencia en el largometraje como directora, guionista y productora.