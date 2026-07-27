La Cinta bajará el próximo 23 de agosto del Conquero para iniciar los cultos a la patrona de Huelva

Bajada de la Virgen de la Cinta de Huelva. - HERMANDAD DE LA CINTA

HUELVA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de la Cinta ha informado que el próximo 23 de agosto se procederá a la tradicional bajada de la patrona de la ciudad de Huelva desde su santuario de El Conquero para iniciar los cultos y actos de las fiestas patronales.

Según ha indicado la hermandad en una nota de prensa, la inminente llegada del mes de agosto es para Huelva el anuncio de "los tradicionales actos de veneración y culto en honor a su patrona, la Santísima Virgen de la Cinta.

De este modo, el sábado, 22 de agosto, a las 20,00 horas, en el Santuario, tendrá lugar la Misa de Vísperas, en la que se procederá a la imposición de medallas a los nuevos hermanos. El domingo, 23 de agosto, una vez finalizada la Misa del Alba, que dará comienzo a las 6,00 horas, la piadosa imagen de la Virgen Chiquita será entronizada en su paso procesional para la tradicional bajada con el devoto rezo del Rosario de la Aurora, desde su Santuario del Conquero hasta la Catedral de Nuestra Señora de la Merced.

Por otro lado, el lunes, 24 de agosto, en la catedral, a las 21,30 horas, tras la misa parroquial, se realizará la presentación del cartel de las Fiestas y Cultos de Nuestra Señora de la Cinta de 2026, que este año será realizado por el pintor onubense David Morales Benito, y el Coro de Campanilleros, que un año más pondrán el preámbulo sonoro a la Novena de la Virgen.

Entre los días 28 de agosto y 5 de septiembre, a las 20,00 horas, se desarrollará la tradicional novena en la catedral de la Merced, con el rezo del Santo Rosario, el Ejercicio de la Novena, Santa Misa con Homilía, y el canto de la Salve de los Marineros.

Asimismo, el domingo, 6 de septiembre, durante toda la jornada y en horario ininterrumpido entre las 11,00 y las 21,00 horas, el Santuario Diocesano será el escenario de la Ofrenda Floral a la Santísima Virgen de la Cinta. El lunes, 7 de septiembre, a las 20,00 horas, tendrá lugar la procesión solemne por las calles del entorno de la catedral.

El martes, 8 de septiembre, Fiesta de Nuestra Señora de la Cinta, a las 9,00 horas se celebrará en el Santuario la tradicional Misa Votiva de Guadalupe, y a las 12,00 horas en la Merced se celebrará la Solemne Función de Instituto oficiada por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra.

Por la tarde, a las 19,00 horas, la Virgen iniciará desde la Catedral la procesión de subida, siguiendo por el recorrido tradicional del antiguo Camino a Gibraleón, que la llevará a su Santuario del Conquero.