Citricultores de Huelva tildan de "nefasta" la campaña por sobreproducción hasta las 600.000 toneladas

Publicado 29/06/2019 10:44:36 CET

HUELVA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los citricultores de la provincia de Huelva, a escasos días de culminar la campaña, no están satisfechos con el devenir de la misma y la tildan de "nefasta" al haberse dado una sobreproducción de fruta tanto en Huelva como a nivel nacional, acompañada de la afección negativa de exportaciones a España y Europa procedentes de países como Sudáfrica, Egipto o Marruecos.

Si el primer aforo de la entonces Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para 2018/2019, reunido en octubre de 2018, preveía un incremento en Huelva, que cuenta con unos 350 productores en 17.000 hectáreas cultivadas, hasta casi 570.000 toneladas, finalmente el sector cuenta con que se alcanzarán las 600.000, lo que supone un 11 por ciento más respecto a lo recolectado en la provincia durante la temporada anterior.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva, Lorenzo Reyes, ha precisado que, teniendo en cuenta estas cifras, "el año ha sido un desastre y también a nivel nacional pasando de un aforo inicial de 6,3 millones a superar los siete".

El problema radica, según ha insistido Reyes, en que esta sobreproducción "no va acompañada de un incremento del consumo, lo que provoca a su vez una sobreoferta y un comportamiento de precios proporcional a la situación". Al respecto, ha puesto como ejemplo que "los precios están a 0,12 céntimos el kilo para el agricultor mientras que los costes de producción aumentan hasta 0,16", por tanto "la pérdida es tremenda".

Por ello, ha insistido en que la campaña ha sido "un verdadero desastre porque, además, actualmente quedan muchísimas toneladas de naranjas por recolectar y no se está logrando su salida al mercado de fresco", a lo que ha añadido que "la salida para el exceso de fruta a la industria también ha bajado su precio pasando de 0,20 céntimos el kilo a 0,9".

Esta situación se ve agravada, según ha incidido, por las exportaciones de otros países como Egipto, Sudráfrica, Marruecos o Túnez "a la propia España y a Europa". En este sentido, ha precisado que las exportaciones onubenses "no han bajado pero al aumentar la producción, sobra fruta porque el mercado absorbe lo que es capaz de absorber", indicando además que "el consumidor no se beneficia ya que está pagando el mismo precio que el año pasado".

PRESIÓN DESDE BRUSELAS

Por ello, desde la asociación han instado al Gobierno a "presionar a Bruselas sobre los controles fitosanitarios de terceros países para evitar la entrada de nuevas plagas y que se regulen con las mismas condiciones de exigencia".

"Y como a pero flaco todos son pulgas, hay que incluir también la subida en los costos de la energía y de los salarios", ha remarcado Reyes, por tanto "todos estos factores han hecho que la campaña haya sido desastrosa".

En cuanto a la meteorología, el presidente de la asociación ha precisado, no obstante, que "problemas de sequía no han tenido pero la climatología ha provocado un retraso en la maduración y que se solapen muchas variedades". No obstante, espera, como ha ocurrido otros años, que "tras una campaña así los árboles se relajen bastante y todo vuelva a la normalidad".

A nivel andaluz, Huelva es la segunda provincia productora de naranjas y la primera en mandarinas, siendo precisamente las variedades de esta última fruta, "las que están protegidas y regulada su producción, las que se han defendido".