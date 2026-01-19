La ciudad de Huelva acoge un minuto de silencio en homenaje a los afectados por el accidente de Adamuz

Concentración silenciosa en Huelva por el accidente de Adamuz. - EUROPA PRESS

HUELVA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plaza de las Monjas de Huelva ha acogido este lunes una concentración silenciosa en homenaje a los afectados por el accidente ferroviario ocurrido este domingo en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía a la altura de Adamuz (Córdoba), en el que han participado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; la subdelegada del Gobierno, María José Rico.

En declaraciones a los medios de comunicación, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado el "trabajo conjunto" de las administraciones y que se está limitando la información, "salvo que esté muy contrastada, para evitar el dolor a la familia".

Asimismo, ha subrayado que están a disposición de las familias todos los medios del Ayuntamiento, toda vez que ha agradecido el trabajo de Protección Civil, Cruz Roja, Policía Nacional, Policía Local, y "por supuesto al pueblo de Adamuz y toda Andalucía".

"Hay mucha solidaridad por parte de todos los andaluces y nosotros por nuestra parte vamos a seguir con las familias ayudando, apoyando. Ha sido una situación terrible. Las personas que se bajaban del autobús, que eran 30 y poco, y contaban un panorama absolutamente aterrador. Así que todo el ánimo a las familias que todavía no tienen datos y nuestro pésame a las familias de los fallecidos y esperar que las personas que están hospitalizadas pues que salgan en buen estado", ha manifestado.

Por otro lado, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha asegurado este lunes que "la prioridad ahora mismo es recuperar a esas personas que siguen atrapadas", al tiempo que ha señalado que "otra fase durísima" tras este accidente será "la identificación de los cuerpos", tarea de la que ha señalado que "ya estamos también".

La consejera de Igualdad ha querido subrayar en estos momentos "el acompañamiento, el cariño y el pésame a los familiares" de los fallecidos en el siniestro, que en estos momentos la cifra oficial sitúa en 39 fallecidos, además de que se contabilizan 152 heridos, trasladados para recibir atención médica, cinco muy graves, 24 graves --todos ellos hospitalizados-- y 123 en diversa consideración

"Deseamos una pronta recuperación de todas las personas que afortunadamente viven, pero que todavía están ingresadas en los hospitales", ha apelado Loles López al respecto, quien ha insistido en la idea de que "el foco lo tenemos allí", en alusión al lugar del accidente, "sobre todo, en intentar excarcelar a las personas que están atrapadas".

Asimismo, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha transmitido las "más sinceras condolencias a todas las familias y todos los seres queridos de las víctimas". "Sé que en estos momentos de tragedia, de este gravísimo accidente, no hay alivio, no hay consuelo, pero estamos aquí, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que me acompañan, para auxiliar, para acompañar y para transmitir todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad a todas las personas que han sido afectadas".

Asimismo, ha recordado que se ha puesto en marcha una oficina en la Comandancia de la Guardia Civil para "centralizar todas las labores de identificación de ayuda y de auxilio a los familiares". "Por ello, apelamos a que todas aquellas personas que desconozcan todavía el paradero de sus familiares o no hayan podido contactar con ellos y estén desaparecidos que se acerquen a la Comandancia o bien contacten y llamando al teléfono 959241900, donde le darán toda la información".

"Para poder facilitar las labores de identificación, en el que se van a también tomar muestras de ADN, y se está haciendo ya, porque hay muchos familiares que ya han acudido y se está asistiendo con tratamiento y asistencia psicológica de ayuda a los familiares. Pueden acompañar el DNI, fotos recientes, incluso facilitarles algún tipo de rasgo físico que lo distinga. Con lo cual, trasladar y reiterar las condolencias, estamos en un momento muy grave", ha indicado.

Asimismo, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha mostrado la consternación de la institución provincial, toda vez que ha remarcado que están "sumidos en un terrible dolor", pero sobre todo han querido "acompañar a todos los familiares, y honrar con este minuto a todos esos onubenses que han fallecido en este accidente terrible".

"Y lo único que podemos hacer es, por supuesto, suspender todos los actos. Tenemos luto institucional, se ha suspendido cualquier acto en Fitur, toda la agenda institucional está también suspendida. Además, por supuesto, ponernos a disposición de todos los familiares y de todos los ayuntamientos porque son muchos los municipios donde hay vecinos afectados por este accidente ferroviario y agradecer la unidad de todas las administraciones y todos esos mensajes de tantos rincones de Andalucía y de España a toda la provincia de Huelva", ha comentado.