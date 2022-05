Cs exige en el Senado la ejecución de las obras del trasvase para que "el agua llegue a Doñana y a los agricultores"

HUELVA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La senadora onubense de Ciudadanos (Cs), María Ponce, ha exigido al Gobierno la ejecución de las obras recogidas en el Anexo 1 de la Ley del Trasvase del Condado, aprobada en diciembre de 2018, para que "el agua llegue a Doñana, de modo que se pueda recuperar el Acuífero 27, y los agricultores de la Corona Norte puedan regar con agua en superficie".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Ponce ha preguntado por este asunto al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la Comisión de Transición Ecológica de la Cámara Alta, donde ha lamentado que "no haya sabido concretar una fecha para el inicio de todas estas obras, declaradas de interés general del Estado".

Asimismo, Ponce ha recordado que "el Gobierno, como todos, debe cumplir la ley y llevamos tres años y medio esperando a que cumplan con la Ley del Trasvase".

"En los últimos meses, hemos asistido a un espectáculo lamentable por las diferencias entre los propios socialistas ante la proposición de ley, presentada por Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, para regularizar la situación de los cultivos del entorno de Doñana", ha manifestado la senadora.

Al respecto, Ponce le ha espetado a Morán que "en Madrid, usted y los ministros del Gobierno decían una cosa; el senador Espadas lo contrario en Andalucía, otra distinta los alcaldes socialistas del Condado y otra diferente la alcaldesa de Almonte, pero que se posiciona en los últimos seis meses en contra de la proposición de Ley para devolver los derechos históricos a los agricultores".

Además, la también diputada provincial de Cs ha afeado a Morán que dijera que "estos derechos no existen salvo en la imaginación del presidente de la Junta y en los partidos que defienden a los agricultores, como Ciudadanos, cuando fueron sus propios compañeros socialistas los que reconocieron que el plan de 2014 era injusto porque tomaron como referencia una foto fija de 2004 y que había que subsanarlo".

Asimismo, Ponce ha señalado que la Unión Europea "ha concedido subvenciones" para cultivar fincas que "ahora ustedes llaman ilegales", toda vez que ha pedido "explicaciones" a Morán, "preguntas que se han quedado sin respuesta", sobre las últimas concesiones de agua en la zona.

"Si el Acuífero 27 está sobreexplotado, ¿por qué días después de decir el Ministerio que no se iba a conceder ni un metro cúbico de agua más para regadíos, la CHG concede agua del acuífero de Doñana para varias fincas a dedo?¿Cómo es posible que digan que Doñana está en riesgo porque no tiene agua y no hayan invertido ni un solo euro en llevar agua superficial como se comprometieron en la Ley del Trasvase de 2018?", ha manifestado.

Finalmente, la senadora naranja ha defendido que la Junta "está aplicando sus competencias" en Ordenación del Territorio en la tramitación de esta proposición de ley, "reconociendo el derecho histórico a cultivar estas tierras", aunque "ahora se haya visto frenada por la disolución del Parlamento tras la convocatoria electoral, pero ha asegurado que se retomará pasadas las elecciones", por lo que ha mostrado su "confianza" en que "el Gobierno asuma sus competencias en aguas y cumpla la Ley del Trasvase cuanto antes".