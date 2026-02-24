Cocemfe y Luna celebran el apoyo del Puerto de Huelva para impulsar la inclusión de personas con discapacidad

Foto de familia de III Jornadas Culturarte con Inclusión. - COCEMFE HUELVA

Cocemfe Huelva y la Asociación Luna Huelva celebraron "con éxito" la III edición de sus Jornadas 'Culturarte con Inclusión', con el Patrocinio del Puerto de Huelva. Este evento, ya consolidado en el calendario onubense, ha reunido a personas con discapacidad de toda la provincia para promover la accesibilidad universal y poner en valor "el patrimonio local" desde una perspectiva "plenamente inclusiva".

Así, según han indicado en una nota, tras "el éxito" de estas terceras jornadas, Cocemfe Huelva y la asociación Luna han anunciado que volverán a solicitar la convocatoria de subvenciones Puerto Ciudad 2026. Un impulso "vital" para el tejido asociativo.

Destacan que la continuidad de esta financiación tiene una "repercusión directa y profundamente positiva" en el tejido asociativo de personas con discapacidad de toda la provincia. "Gracias a este apoyo, se garantiza un espacio de convivencia y sinergias entre entidades de la capital y municipios como Cortegana, Nerva, Valverde del Camino y Almonte", remarcan.

Desde la organización se subraya que el apoyo del Puerto de Huelva es "crucial" para asegurar que la inclusión sea "un beneficio efectivo y tangible" para todas las personas, "permitiendo que la cultura sea un derecho real y no un privilegio".

Este respaldo permite "acercar recursos a entidades de zonas rurales que tienen un acceso más difícil a la capital", promover la accesibilidad universal y el "ejercicio del derecho a la cultura, tal como recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos", así como poner en valor el patrimonio y el arte onubense "desde una perspectiva plenamente inclusiva".

Señala Cocemfe que la edición anterior "demostró el potencial del arte como herramienta de cambio social". Las jornadas congregaron a 11 entidades de la provincia en sedes "emblemáticas" como el Centro de Recepción y Documentación del Puerto de Huelva y la Real Hermandad de Emigrantes del Rocío.

El programa del año pasado, que incluyó desde visitas guiadas al patrimonio marítimo hasta ponencias sobre el premiado cortometraje 'Traslasierra' y actuaciones de la bailaora Teresa Jaldón, sirve de referente para las actividades que se desarrollarán en este nuevo ciclo de 2026.