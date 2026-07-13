El Colegio de Abogados de Huelva supera las 15.000 designaciones del Turno de Oficio en 2025

El decano del Colegio de Abogados de Huelva, Antonio Bernal. - COLEGIO DE ABOGADOS DE HUELVA

HUELVA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Abogados de Huelva, ICAH, tramitó durante 2025 un total de 15.079 solicitudes de justicia gratuita. De ellas, 11.906 expedientes fueron remitidos a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita; 9.508 fueron concedidos y 1.401 denegados. Además, se registraron 15.176 designaciones del Turno de Oficio, un 3,51% más que el año anterior, con especial peso de las materias penal (9.296) y civil (5.201).

Son los datos aportados con motivo de la conmemoración del Día de la Justicia Gratuita, que se celebra cada 12 de julio, con la mirada puesta en "el camino construido" y, al mismo tiempo, "con sentido de responsabilidad ante todo lo que sigue pendiente por dignificar y reivindicar en la profesión", según ha indicado la entidad en una nota de prensa.

Con este motivo, profesionales de la abogacía se han concentrado a las puertas del Colegio para defender un servicio esencial para garantizar "el acceso real a la Justicia".

Durante 2025, el Colegio tramitó 15.079 solicitudes de justicia gratuita. De ellas, 11.906 expedientes fueron remitidos a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita; 9.508 fueron concedidos y 1.401 denegados. Además, se registraron 15.176 designaciones del Turno de Oficio, un 3,51% más que el año anterior, con especial peso de las materias penal (9.296) y civil (5.201). Las designaciones vinculadas a violencia de género sumaron 777 y las 198 de extranjería.

El decano de los abogados de Huelva, Antonio Bernal, ha subrayado que "el 12 de julio no es solo una fecha para mirar atrás con orgullo", sino también "para recordar que la Justicia Gratuita necesita medios, reconocimiento y una retribución digna". "Sin Turno de Oficio no hay igualdad real ante la ley, porque el derecho de defensa no puede depender de la capacidad económica de cada persona", ha subrayado.

En Huelva, 483 profesionales están adscritos al Turno de Oficio, de los que 274 son hombres y 209 mujeres. Son 43 menos que en 2024, una caída del 8,17% que el Colegio considera "preocupante en un contexto de incremento de las designaciones". En el servicio de asistencia al detenido figuran 401 profesionales, mientras que el turno especializado de violencia de género cuenta con 257 letrados y letradas.

"Los datos reflejan una realidad que debemos atender con seriedad: la demanda del servicio crece, pero el número de profesionales adscritos baja. Ese desequilibrio no puede normalizarse", ha advertido Bernal.

El decano ha insistido en que la abogacía "sostiene cada día un servicio público imprescindible, muchas veces con condiciones que no están a la altura de la responsabilidad asumida".

La concentración celebrada a las puertas del Colegio ha servido también para reclamar una actualización efectiva de los baremos, el pago de todas las actuaciones y una reforma que "garantice la sostenibilidad del sistema". "Dignificar el Turno de Oficio es dignificar el Estado de Derecho, ya que se trata de una prestación que protege especialmente a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad", ha añadido.

La conmemoración del Día de la Justicia Gratuita tiene, por tanto, un doble significado para ICAHuelva "reconocer el compromiso de quienes han permitido consolidar este servicio durante décadas y seguir reivindicando mejoras que permitan prestar la asistencia con la calidad, cercanía e independencia que merece la ciudadanía".

El decano ha manifestado que el abogado y la abogada del Turno de Oficio es "un colectivo dedicado, día y noche, a prestar un servicio de asistencia jurídica a todo el que lo necesita desplazándose en vehículos propios a cualquier comisaría, jefatura o juzgado de la provincia". "Ya sea a 40 grados o lloviendo a mares".

Por ello, Bernal ha reclamado "un trato digno en todos los aspectos, incluido el económico", porque "ni siquiera reciben unos honorarios dignos por la prestación de ese servicio".