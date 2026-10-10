Una colisión de dos turismos en Moguer (Huelva) se salda con seis heridos

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del 061. - 112 - Archivo

MOGUER (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

Seis personas, de las que no han trascendido más datos, han resultado heridas este sábado tras producirse la colisión entre dos turismos registrada a primera hora de esta mañana en la localidad onubense de Moguer.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, el siniestro ha tenido lugar en la HU-3110, en el cruce de entrada al Polígono Industrial El Algarrobito.

A las 7,45 horas el teléfono 112 ha atendido una llamada de socorro que alertaba de una colisión entre dos turismos. De inmediato, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, al Consorcio Provincial de Bomberos, a la Policía Local y a mantenimiento de la vía.

Los servicios sanitarios han atendido a seis personas, dos de las cuales han sido trasladadas al Hospital Infanta Elena, otras dos al Juan Ramón Jiménez y las otras dos al centro de salud de Moguer.