Muere un motorista en un accidente de tráfico en Marchena (Sevilla) tras salirse de la carretera

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

MARCHENA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

Un motorista ha muerto este viernes tras sufrir un accidente de tráfico en la A-407 a su paso por la localidad sevillana de Marchena, tras salirse de la vía.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta en una nota de prensa, varios testigos han llamado al 112, sobre las 10,45 horas para indicar que una moto se había salido de la vía a la altura del kilómetro 20 de la A-407 y que su conductor se encontraba malherido en la calzada.

De esta manera, se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado una UVI móvil al lugar, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras. Los sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento en el lugar del accidente del motorista, un varón del que no ha trascendido la edad.