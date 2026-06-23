Comienza en Valverde del Camino (Huelva) la tercera fase de exhumación de víctimas de la represión franquista

La alcaldesa de Valverde del Camino, Syra Senra, visita los trabajos de exhumación de restos de víctimas del franquismo. - AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DEL CAMINO

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Valverde del Camino (Huelva) ha iniciado la tercera fase de los trabajos de memoria democrática en el cementerio municipal, una actuación destinada a continuar con la localización y exhumación de víctimas de la represión franquista.

Según ha indicado el Consistorio valverdeño en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, esta nueva intervención cuenta con una subvención de 18.000 euros concedida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y está siendo desarrollada por un equipo especializado de arqueólogos y antropólogos coordinado por Jesús Román.

El Ayuntamiento ha detallado que los trabajos se centran en la exhumación de una de las fosas localizadas en campañas anteriores y señala que durante la intervención desarrollada el pasado año pudieron recuperarse restos correspondientes a cuatro personas, pero quedaba pendiente la excavación íntegra de una de las fosas identificadas.

De este modo, tras la recuperación de los restos, se realizarán los correspondientes estudios antropológicos y la toma de muestras de ADN, "fundamentales para avanzar en la posible identificación de las víctimas", ha remarcado.

Por ello, desde el Ayuntamiento ha recordado a las familias interesadas que pueden seguir poniéndose en contacto con el Consistorio y que "cualquier persona que desee realizarse la prueba de ADN para facilitar futuras identificaciones puede hacerlo en cualquier momento del año, especialmente ahora, aprovechando la presencia del equipo técnico en el cementerio municipal".

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento ha subrayado que "reafirma su compromiso" con la memoria democrática, "la verdad, la justicia y la reparación".