Comienzan las visitas dramatizadas a la casa natal de Juan Ramón Jiménez que ponen en valor la figura de su madre

Actores que encarnan a Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí en las visitas dramatizad en la casa natal del poeta en Moguer (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

MOGUER (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

Este martes comenzaron las visitas dramatizadas a la casa natal de Juan Ramón Jiménez en Moguer (Huelva), que ponen en valor este año la figura de su madre Purificación Mantecón, que fue una de las personas que "más influyó" en la formación de su sensibilidad poética.

Según informa el Ayuntamiento moguereño, la madre del Nobel fue una moguereña de ojos negros por la que el poeta sentía "verdadera admiración", cuya figura cobra "especial protagonismo" este año en el ciclo de visitas dramatizadas a la casa en la que vio la luz el poeta.

La compañía Evoé Teatro ha querido rendir homenaje a "Mamá Pura", como la llamaba Juan Ramón, destacando en su representación la importancia que tuvo esta singular mujer en la vida y obra del poeta. "Mientras viva mi madre yo siento que estoy atado, en el pasado, a la vida, cuando muera, esa atadura se romperá y quedaré atado, en el futuro, a la muerte. Mi madre se habrá hecho mi eternidad", dijo el moguereño.

Este año el actor que encarna al poeta es M.A. Franco quien, junto a Miriam Bernal en el papel de Zenobia, y de Xiomara Alvgar que da vida a la simpática señora que los recibe en la casa, forman un trío que conecta inmediatamente con el público.

La muerte de Purificación Mantecón López-Parejo en 1928 fue un duro golpe para Juan Ramón, que la llevó siempre en su corazón hasta el punto de que sus últimas palabras antes de fallecer treinta años más tarde en Puerto Rico fueron "Moguer... madre...Moguer".

El Nobel moguereño la recuerda constantemente con "añoranza y cariño" en su exilio americano, donde escribe: "Cuando llegaron mis libros de Madrid, el olor de los libros míos, que fueron de mi madre, se esparció (jazmín, madreselva, violeta, rosa conservada entre las hojas) por toda la casa. Ya estoy en Moguer, Washington. Tú eres Moguer ahora Washington, con el olor de las flores secas de mi madre en mis libros viejos".

Estas palabras y otras muchas que el poeta le dedicó a Mamá Pura a lo largo de los años enriquecen la representación que cada martes de julio y agosto se desarrollará en la casa natal del poeta, un ciclo de visitas que inauguró este martes la concejala de Cultura, Eva Rodríguez.

La renovada experiencia de conocer la casa natal del Nobel de la mano del propio Juan Ramón y de su esposa Zenobia se convierte por tanto en un atractivo añadido para disfrutar este verano de la visita a Moguer.

Para poder disfrutar de estas visitas dramatizadas es necesario reservar la plaza, bien a través del correo electrónico casanatal@aytomoguer.es , o en el teléfono 673398542 llamando de martes a viernes en horario de 10,00 a 14,00 y de 18,00 a 20,00 horas, y sábados y domingos de 10,00 a 14,00 horas. El precio de la entrada es de tan solo dos euros.