La Comisión de Asistencia de Subdelegación hace balance de la gestión de los organismos del Gobierno en Huelva

Reunión de la Comisión de Asistencia en Huelva. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha presidido la Comisión de Asistencia, órgano que coordina los servicios periféricos integrados, así como algunos no integrados de la Administración General del Estado y cuyos titulares presentaron los datos de gestión y de análisis del funcionamiento de la AGE en la provincia durante el 2025 y la evolución económica provincial.

La Comisión está compuesta por el Secretario General y los titulares de los organismos y servicios provinciales, tanto integrados como no integrados, "asegurando una visión completa de la administración en la provincia", ha indicado la Subdelegación en una nota.

En el encuentro han participado los responsables de Tráfico, Hacienda, Agencia Estatal de Administración Tributaria, Instituto Nacional de Estadística, Servicio Público de Empleo Estatal, Instituto Nacional y Tesorería de la Seguridad Social, Costas, Inspección de Trabajo, Carreteras del Estado, director de Comercio, Centro Penitenciario, Inspección de Telecomunicaciones, Fogasa, Trabajo e Inmigración, Extranjería, Industria y Energía, Agricultura, Capitanía Marítima, Unidad de Violencia de Género, Centro de Inserción Laboral, Inspección de Telecomunicaciones y la Abogacía del Estado.

Durante la sesión, los responsables de cada organismo presentaron sus balances de gestión, los retos identificados y las líneas de actuación previstas, "permitiendo a la subdelegada establecer un orden de prioridades en los asuntos tratados" y "garantizar" que las políticas del Gobierno de España "se implementen de manera eficiente en toda la provincia".

En este sentido, Rico ha subrayado la importancia de la intercomunicación y coordinación de los diferentes organismos de la Administración General del Estado para "optimizar" la gestión pública, "establecer prioridades y "garantizar la "eficacia y transparencia en la prestación de los servicios". Asimismo, ha reconocido la labor de las unidades provinciales en la atención de los asuntos que competen a la Subdelegación.

La Comisión ha destacado la "apuesta ambiciosa" del Gobierno de España por el empleo público en Huelva, "que se ha convertido en una oportunidad clave para incorporar talento joven a la Administración y reforzar la eficiencia de los servicios públicos".

En este contexto, se ha indicado que mediante el Real Decreto 651/2025 de 15 de julio se aprueba la Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente al ejercicio 2025/2026, "que se consolida con cerca de 40.000 plazas para personal funcionario y laboral de la Administración General del Estado". Esta convocatoria, "en la línea de años anteriores, continua la tendencia de creación de empleo neto, rejuvenece las plantillas y refuerza la atención directa a la ciudadanía".

El Gobierno ha diseñado la OEP 2025 dentro del proceso de transformación de la Administración del Estado, orientado a modernizar los servicios públicos, reducir la temporalidad y reforzar la inclusión. Esta oferta impulsa la descentralización y digitalización de los procesos selectivos, "reforzando así una Administración innovadora, eficaz, inclusiva y transparente".

Asimismo, esta oferta incluye la planificación de recursos humanos por áreas funcionales, comenzando por el área de atención ciudadana, "dada la importancia estratégica de estos servicios", que constituyen "el contacto más directo entre la Administración y los ciudadanos".

En este sentido, la subdelegada ha subrayado también la colaboración con la Universidad de Huelva, mediante la firma de convenios que permiten informar al alumnado sobre las convocatorias de empleo público, "fomentando su participación y preparación para formar parte de la Administración General del Estado".

Además, María José Rico ha señalado que la incorporación de nuevos profesionales "refuerza áreas esenciales" de la Administración, "mejora la calidad" de los servicios y "contribuye a una gestión más ágil, moderna y cercana a la ciudadanía". Asimismo, ha destacado que estas medidas "consolidan el compromiso del Gobierno de España con Huelva y sus ciudadanos, promoviendo la transparencia, la eficacia y la planificación estratégica en la gestión pública".

COORDINACIÓN

La Comisión de Asistencia a la subdelegada del Gobierno se convoca dos veces al año y permite realizar un "análisis integral" de los servicios estatales en la provincia, proporcionando a la Subdelegación "un panorama detallado sobre los balances de gestión, retos y líneas de actuación de los distintos organismos".

La Subdelegación del Gobierno ha destacado que este mecanismo "asegura la coordinación efectiva de la Administración General del Estado y la planificación estratégica de sus actuaciones en Huelva".