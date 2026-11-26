Comisión del Consejo de Participación de Doñana. - ESPACIO NATURAL DE DOÑANA

ALMONTE (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

Las Comisiones de Trabajo de Desarrollo Sostenible y de Biodiversidad del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana (Huelva) han celebrado este jueves sus respectivas sesiones de trabajo, desarrolladas tanto de forma presencial como telemática, en las que se han abordado asuntos como el Marco de Actuaciones por Doñana, el ciclo hidrológico 2025-2026 o la reproducción de distintas especies de aves.

Según ha informado el Espacio Natural de Doñana a través de una publicación en sus cuentas de redes sociales, consultadas por Europa Press, durante la sesión de la Comisión de Trabajo de Desarrollo Sostenible se ha trasladado información relativa al seguimiento del Plan Especial de Ordenación de Regadíos y del Marco de Actuaciones por Doñana.

Asimismo, se ha dado cuenta de las acciones de Uso Público que se han desarrollado a través de los proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Por su parte, la Comisión de Trabajo de Biodiversidad ha centrado su orden del día en trasladar información sobre el ciclo hidrológico 2025-2026, así como los datos relativos a la invernada y reproducción de aves acuáticas de 2026. En este mismo apartado, se han expuesto los resultados de la reproducción del águila imperial y del milano real correspondientes a 2026, junto con los trabajos de conservación de la cerceta pardilla.

Además, en el marco de esta segunda comisión se ha presentado el inicio de los trabajos del proyecto 'Mejora de hábitats para especies presa de fauna amenazada en el Espacio Natural de Doñana', así como los resultados de las actuaciones destinadas a la conservación de flora acuática amenazada, concretamente de las especies Nymphaea alba e Hydrocharis morsus-ranae.

Finalmente, los participantes en la sesión de Biodiversidad han debatido sobre la "problemática" que generan los perros "errantes" en el Espacio Natural de Doñana y las actuaciones que se han llevado a cabo para "el control" de los mismos.