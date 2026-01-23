El Comité Ejecutivo de la FOE (Huelva) guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente

El Comité Ejecutivo de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) - FOE

HUELVA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha iniciado este viernes su reunión con un sentido minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en el trágico accidente ocurrido en Adamuz, así como con la expresión unánime de su deseo de una pronta y completa recuperación para las personas heridas.

Según ha indicado en una nota de prensa, los miembros del máximo órgano de gobierno de la FOE han querido trasladar su reconocimiento a la "ejemplar respuesta" de la sociedad civil ante una tragedia de esta magnitud, poniendo en valor la solidaridad demostrada y la perfecta coordinación mantenida con las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios de protección civil y el personal sanitario, cuyo trabajo ha sido clave en unos momentos especialmente difíciles.

La reunión, celebrada conforme al calendario anual establecido, ha estado inevitablemente marcada por "un clima de profunda tristeza" que ha acompañado el desarrollo de los asuntos empresariales abordados.

De manera "especialmente significativa", el encuentro ha tenido lugar en una de las salas de la FOE en la que permanece expuesta la muestra fotográfica organizada con motivo del 25 aniversario de la organización empresarial por la fotógrafa María Clauss, fallecida desgraciadamente en el accidente de Adamuz. Un hecho que los miembros del Comité han vivido como "una dolorosa coincidencia del destino" y que "ha impregnado aún más de emoción y recogimiento el desarrollo de la reunión".

Entre los asuntos tratados, y de nuevo a la luz de las circunstancias actuales, el Comité Ejecutivo ha vuelto a analizar la situación de las infraestructuras en la provincia de Huelva, "uno de los déficits estructurales que más preocupa al tejido empresarial onubense".

Por ello, carreteras y ferrocarril continúan concentrando "las mayores carencias, tanto en términos de modernización como de mantenimiento".

En este contexto, el Comité ha recordado el 'minuto de silencio' simbólico que hace justo un mes llevaron a cabo la FOE y la Cámara de Comercio de Huelva, con el respaldo de la plataforma ciudadana 'Y Huelva cuándo', para exigir "mejoras urgentes en las infraestructuras de la provincia o, al menos, un mantenimiento adecuado de las existentes".

"Un hecho que, lamentablemente, cobra hoy mayor sentido ante las informaciones que apuntan a deficiencias en las infraestructuras como posible causa del accidente de Adamuz", han señalado.

Desde la FOE se insiste en abordar este debate con "el máximo rigor, respeto y responsabilidad, alejándolo de cualquier planteamiento sensacionalista", pero "sin renunciar a reclamar lo que durante años se viene demandando: infraestructuras seguras, dignas y acordes a las necesidades de la provincia y de sus ciudadanos".

La Federación Onubense de Empresarios reitera su compromiso de "seguir alzando la voz, desde la lealtad institucional y el diálogo", para que Huelva "cuente con las infraestructuras que merece y para que tragedias como la vivida no vuelvan a repetirse".