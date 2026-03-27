Un concejal de Vox en Cartaya (Huelva) pide pasar a no adscrito por discrepancias con el partido y "su guerra interna"

El concejal y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Cartaya (Huelva), Francisco Jesús Díaz (con camisa blanca), en un pleno del Ayuntamiento. - VOX CARTAYA

CARTAYA (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El concejal y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Cartaya (Huelva), Francisco Jesús Díaz, ha realizado una petición formal para abandonar el grupo municipal y continuar como concejal no adscrito, según recoge el documento oficial, al que ha tenido acceso Europa Press. Los motivos, según señala, son las discrepancias que mantiene con la formación a nivel provincial y nacional, al que achaca "guerras internas" al considerar que "ha dejado de ser un proyecto político serio para convertirse en un aparato al servicio de intereses particulares".

Así lo ha manifestado, además, en un comunicado emitido en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en la que el concejal indica que su salida "no se debe a ningún desacuerdo con el ideario ni con los postulados de Vox", ya que sigo pensando que "su programa es necesario para España" y apunta que el "problema" ha sido "otro muy distinto: la terrible organización y dirección interna del partido, tanto a nivel provincial como nacional".

"Desde que María López Zambrano asumió la presidencia provincial en 2023, Vox en Huelva ha dejado de ser un proyecto político serio para convertirse en un aparato al servicio de intereses particulares. Los órganos provinciales han sido utilizados para guerras internas y decisiones que solo buscan beneficiar a López Zambrano y a su Comité Ejecutivo Provincial. Por el simple hecho de apoyarme en el diputado provincial Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, desde el CEP me han hecho la vida imposible", dice en su comunicado.

El concejal explica que "a finales de 2024" le "retiraron" la coordinación de Vox en Cartaya "para dársela" a su compañera en el Ayuntamiento, Inmaculada Cabaco. "Ella, decidió aceptar para medrar dentro del partido. Esta decisión fue rechazada por la inmensa mayoría de afiliados y simpatizantes de Cartaya, así como por muchos de los que formamos la lista en las municipales de 2023. Aquello supuso la ruptura del partido en nuestro pueblo", asegura.

Díaz continúa apuntando que esto "no fue un caso aislado" y que también "se destituyó" a Mari Carmen Muriel en Aljaraque, a José Joaquín de la Torre en Almonte y a Mario Ariza en La Palma del Condado, "todos ellos portavoces y, en el caso de Mario, además teniente de alcalde". "Fueron destituciones en bloque, sin sustitutos y sin ninguna explicación lógica. El único motivo era no hacer el vacío al diputado provincial. De hecho, a José Joaquín tuvieron que restituirlo un año después porque no encontraron a nadie que asumiera el cargo", remarca.

Prosigue señalando que, "más adelante, ocurrió lo mismo con Fernando González, coordinador en Valverde del Camino y en la Cuenca Minera", lamentando que "su único error fue trabajar y colaborar con el diputado provincial", lo que "le costó su destitución inmediata", según la versión de este concejal.

"En aquel momento, de los diez concejales que éramos en la provincia, ocho estábamos en contra de la gestión del CEP. Solo quedaban alineados con ellos María López Zambrano y Wenceslao Font, que eran presidenta y vicepresidente del CEP. Necesitaban apoyos y los consiguieron así", dice en Díaz en su comunicado antes de asegurar que "toda esta situación tiene su origen en el trato injusto hacia María Ponce desde su llegada al partido en 2023".

Cree el concejal cartayero que Ponce "fue vista como una amenaza por parte de miembros del partido" porque "sabían que su perfil y capacidad podían frenar sus intereses personales" y que "cuando Miguel Ángel Sánchez decidió contar con ella como asesora en la Diputación, en contra del criterio del CEP, comenzaron las presiones y los ataques hacia todo su entorno".

"Muchos miembros del partido en la provincia advertimos en numerosas ocasiones a la vicesecretaria nacional de organización, María Ruiz, de lo que estaba ocurriendo. Se aportaron pruebas de la mala gestión y del uso interesado del partido, pero siempre se optó por respaldar al CEP de María López Zambrano. En mi caso, haber colaborado con el diputado provincial para intentar hacer lo mejor por Cartaya me ha supuesto presiones constantes y tensiones incluso dentro del propio grupo municipal. Después de tres años, el partido está completamente roto en Huelva, y esa misma ruptura se ha trasladado a Cartaya", añade.

"DOY UN PASO AL LADO, TRISTE"

El concejal cartayero de Vox ha señalado que "es muy duro ver en lo que ha quedado el partido después de tanto trabajo", algo que, afirma, "es consecuencia directa de una pésima gestión a nivel provincial".

"Ante todo esto, y viendo que el partido no va a hacer absolutamente nada por solucionar esta situación, he tomado la decisión, tras meditarlo mucho, de dar un paso al lado. Me voy triste y decepcionado, porque creo en el proyecto y en lo que defiende Vox, pero es imposible trabajar en un partido tan mal organizado y que trata así a las personas que han dado la cara por él. Ojalá algún día Vox se dé cuenta de que este no es el camino y empiece a escuchar a las bases y a los responsables locales", lamenta Díaz.

Finalmente, ha tachado de "lamentable" que, "tras conocer la decisión, María López Zambrano me llamara no para interesarse por mí ni para intentar reconducir la situación, sino únicamente para pedirme el acta de concejal" y asegura que, a partir de ahora, seguirá "trabajando por Cartaya" como concejal no adscrito, "con la misma responsabilidad y compromiso de siempre".