Evacuado al hospital el conductor de un camión accidentado en la N-435 en Zalamea (Huelva)

HUELVA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha tenido que ser excarcelado y evacuado al Hospital de Riotinto tras accidentarse el camión en el que viajaba en la N-435, a la altura de Zalamea la Real (Huelva), según ha indicado a Europa Press el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Según ha explicado el 112, a las 19,10 horas de este lunes recibieron el aviso de un camión accidentado en el kilómetro 178 de la N-435, a la altura de Zalamea la Real. Así, se dio aviso a la Guardia Civil, servicios sanitarios y bomberos.

El conductor del camión, un hombre de 43 años, tuvo que ser excarcelado del camión y los servicios sanitarios lo trasladaron al Hospital Comarcal de Riotinto, aunque se desconoce su estado de salud.