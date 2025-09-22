Confirmado el archivo de la querella contra el alcalde de Punta Umbría (Huelva) por denegar licencia para una gasolinera

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Provincial de Huelva ha archivado definitivamente la causa abierta contra el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino (Unidos por Punta Umbría), en torno a la concesión de una licencia para una gasolinera en la zona industrial.

De este modo la Sección Primera del Tribunal Provincial desestima el recurso de apelación que interpuso la Agrupación Riaumbría SL, Juan Cruz Campoy, Riaumbría Towers SL y Arquitecnia Project SL contra el Auto del Juzgado de Instrucción número 4, que archivaba la querella interpuesta contra el alcalde por supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación, en su negativa a conceder licencia para la instalación de una nueva gasolinera en la zona industrial. El nuevo Auto recoge textualmente que "este Tribunal llega a la misma conclusión".

El 7 de febrero de 2025 el Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva dictó Auto por el que se acordaba el archivo de diligencias, por "no ser los hechos constitutivos de infracción penal". El auto consideraba la denuncia "carente de todo fundamento" y advertía de "un uso de la vía penal con fines no estrictamente jurídicos".

Del mismo modo, se refleja en el Auto de la Audiencia que "nos encontramos ante una pretendida utilización de la jurisdicción penal con fines no estrictamente jurídicos, una querella carente de todo fundamento que mezcla valoraciones subjetivas con hechos irrelevantes", motivos que llevan al archivo definitivo.

En una nota, Hernández Cansino ha señalado que "nuevamente se pone de manifiesto que, en materia de urbanismo, tanto la actuación de este equipo de Gobierno como de esta Alcaldía, era y es absolutamente legal". Asimismo reitera "la estrategia conjunta, con muy poco recorrido y condenada al fracaso, de estos empresarios y del PSOE, que casualmente comparten abogado y argumentos".