CARTAYA (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como asesinato por violencia de género el caso de una mujer de 55 años que fue encontrada muerta este jueves, 24 de abril en su domicilio de Cartaya (Huelva). De este modo, en Andalucía, ascienden a tres las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que llevamos de 2025. Es, además, la décima mujer asesinada a nivel nacional.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 1.304 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, mientras que el número de menores huérfanos por violencia de género contra su madre es de ocho en lo que va de año y 477 desde 2013.

La mujer hallada muerta de forma violenta este jueves en su vivienda formaba parte del sistema Viogen, aunque no por la pareja con la que convivía actualmente, si no por una anterior. De momento, no ha habido, no obstante, detenciones.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, ha expresado "su más absoluta condena y rechazo ante este asesinato machista y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima". Tanto la ministra como la delegada han pedido "todos los esfuerzos" desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para "llegar a tiempo y evitar más muertes".

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha condenado también este viernes este último asesinato machista registrado en la comunidad y ha hecho un llamamiento a la "sensatez" y al rechazo de "los discursos tibios que se lanzan entorno al machismo y a la igualdad, con un interés particular".

"No se pueden mantener pactos políticos con aquellos que niegan la violencia machista o condicionan su apoyo a la implementación de medidas claramente contrarias a los derechos de la mujer", ha insistido Fernández, que ha señalado "las políticas claras del Gobierno de España" como el ejemplo a seguir "para defender la igualdad de género y salvaguardar el derecho a la vida y el reconocimiento tácito de los derechos de las mujeres".

A 28 de febrero se contabilizaban 26.407 casos activos de violencia machista en Andalucía, a los que, si se suman los 168.386 casos inactivados desde 2007, fecha en la que comenzaron a centralizarse los datos, se elevan a 195.902.

Fernández ha calificado estas cifras como "escalofriantes", si bien ha apuntado que, "a pesar de representar una herida abierta en nuestra sociedad democrática, defensora y luchadora por la igualdad, solo hacen referencia a una parte de la violencia que sufren las mujeres", por lo que ha pedido tanto a las víctimas como a su entorno "que denuncien y, si no son capaces, que sea su familia, vecinos o amigos quienes pongan el caso en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que puedan actuar".

Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha lamentado "profundamente" en sus redes sociales el asesinato machista de la que era trabajadora de la Delegación de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en Huelva. Así, Moreno ha asegurado que se encuentran "desolados", y ha enciado "un fuerte abrazo a su familia".

Asimismo, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha condenado en nombre del Gobierno andaluz el presunto asesinato.

López se ha mostrado "consternada y dolida" ante este nuevo caso de violencia machista, asimismo ha transmitido, en su nombre y en el del Gobierno andaluz, "su repulsa, condolencias y apoyo" a la familia y amistades de la víctima.

De igual forma, la consejera ha animado al entorno de las víctimas a "pedir ayuda si sospechan que una mujer que conocen puede estar sufriendo algún tipo de maltrato" y ha interpelado "a la unidad" a todas las administraciones y al conjunto de la ciudadanía.

"Estamos ante un problema que nos afecta a toda la sociedad, por tanto, hombres y mujeres tenemos que poner nuestro granito para acabar con esta lacra", ha reiterado.

El sindicato CSIF de Andalucía, se ha sumado a la condena del asesinao en la localidad onubense. Así, ha trasladado "sus condolencias" a la familia y allegados de la víctima y ha pedido "unidad y compromiso de toda la sociedad" ante la violencia machista, que es "la cara más cruel de la desigualdad y la discriminación que sufren las mujeres en diferentes ámbitos".

En este sentido, la vicepresidenta y secretaria de Igualdad de CSIF-A, Yolanda Salgado, ha insistido en la necesidad de que las administraciones impulsen "políticas eficaces y que permitan no tener que llegar al lamento cuando ya es tarde y otra mujer es asesinada".

BENALMÁDENA Y MARTOS, CASOS ANTERIORES

De las tres mujeres asesinadas por violencia machista de este año en Andalucía, la primera fue de Benalmádena (Málaga) y otra de Martos (Jaén), además de la confirmada este viernes en el municipio de Huelva.

En concreto, el 3 de marzo una mujer de 78 años fue presuntamente asesinada por su cónyuge en Martos (Jaén). Los hechos se conocieron cuando un hombre de 80 años de nacionalidad británica llamó a los servicios de emergencias.

Los efectivos de este servicio acudieron al domicilio de la mencionada localidad jiennense y trasladaron a la mujer de 78 años al hospital, donde finalmente murió horas después de su ingreso este mismo día.

Además, el 9 de febrero una mujer de 48 años era asesinada presuntamente por su pareja en Benalmádena (Málaga), siendo la primera mujer asesinada por violencia género en Andalucía en este 2025.

La víctima tenía tres hijos menores de edad, por lo que los menores huérfanos por violencia de género ascendieron a tres en 2025. Asimismo, fuentes del Ministerio confirmaron que existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Asimismo, la Policía Nacional detuvo al sospechoso ese mismo días en la localidad malagueña donde ocurrieron los hechos. Según informaron fuentes del cuerpo a Europa Press, la detención se llevó a acabo después de que el hombre provocara un incendio en la vivienda.

En cuanto al año anterior, el balance de crímenes machistas elevaba a diez la cifra de víctimas mortales en Andalucía durante 2024, seis menos que en 2023. En el 70% de los casos existía una convivencia de la pareja en el momento del asesinato y no había denuncias previas en nueve de los diez homicidios.