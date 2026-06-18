El Congreso Internacional de Frutos Rojos de Huelva cierra edición reafirmando el liderazgo internacional del sector

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco (2d), a su llegada para intervenir en la clausura de la undécima edición del Congreso Internacional de Frutos Rojos celebrada en Huelva. - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El undécimo Congreso Internacional de Frutos Rojos ha puesto este jueves el broche final a dos jornadas de análisis, debate y oportunidades de negocio que han vuelto a convertir a Huelva en el principal punto de encuentro internacional del sector de los berries.

Según ha indicado Freshuelva en una nota de prensa, más de 1.700 profesionales, empresas, investigadores e instituciones han participado en una edición marcada por la innovación, la sostenibilidad, la internacionalización y la búsqueda de soluciones a los principales desafíos que afronta una actividad estratégica para la economía onubense y andaluza.

La jornada de clausura ha combinado contenidos centrados en los mercados internacionales, la salud, la responsabilidad social y la construcción de valor de marca, consolidando una vez más al Congreso como "el principal foro de referencia para el sector de los frutos rojos en España y Europa".

La clausura institucional ha estado presidida por el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en funciones, Ramón Fernández-Pacheco, acompañado por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano; la consejera en funciones de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López; la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico; y el presidente de Freshuelva, Francisco José Gómez, entre otras autoridades.

Durante su intervención, Fernández-Pacheco ha defendido la necesidad de que el sector de las frutas y hortalizas cuente con un presupuesto específico dentro de una Política Agraria Común fuerte y robusta, destacando que se trata de una de las actividades agrícolas más dinámicas y organizadas de Europa.

La conferencia de clausura ha corrido a cargo del reconocido experto internacional en branding Andy Stalman, que ha ofrecido la ponencia 'Sembrar futuro, cosechar éxito', centrada en la importancia de la diferenciación y la construcción de marcas sólidas en un mercado cada vez más competitivo. Se trata de una conferencia patrocinada por Gusto del Sur, marca de calidad de la Junta de Andalucía , y cofinanciada por el Programa de Andalucía FEDER 2021-2027

"Cuando construimos marca dejamos de tener clientes para pasar a tener creyentes", ha señalado, animando a las empresas de frutos rojos a aprovechar el enorme potencial de un producto que ya goza del reconocimiento y la confianza de los consumidores.

"EL ARÁNDANO, MOTOR DEL CRECIMIENTO GLOBAL"

La visión internacional de la jornada ha llegado de la mano de Mario Steta, presidente de la International Blueberry Organization (IBO), quien ha analizado la evolución mundial del arándano y las oportunidades de crecimiento que ofrece para el conjunto de la industria de los frutos rojos. Steta ha destacado que actualmente más de 80 países producen arándanos en el mundo y que la producción global supera los 2,1 millones de toneladas anuales, con un crecimiento especialmente significativo en mercados como China.

Uno de los contenidos más novedosos de la jornada ha sido la presentación de los resultados de un ensayo clínico piloto impulsado por Freshuelva y la Universidad de Huelva sobre los efectos del consumo de fresas frescas en mujeres jóvenes con dolor menstrual. Las investigadoras Elia Fernández Martínez y Cynthia del Rocío Márquez Beltrán han explicado que el estudio, realizado con 64 participantes, constató una reducción significativa de la intensidad del dolor en aquellas mujeres que incorporaron 250 gramos diarios de fresas frescas a su alimentación durante dos meses.

Según los resultados presentados, la valoración media del dolor descendió de 7,75 a 6,27 puntos en una escala de diez. Las responsables del estudio han destacado el carácter pionero de esta investigación, basada en el consumo de fruta fresca y sustentada en las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes de la fresa, abriendo nuevas líneas de investigación sobre sus beneficios para la salud femenina.

EMPRENDIMIENTO PARA LAS TRABAJADORAS MARROQUÍES

Por otro lado, La responsabilidad social ha ocupado igualmente un lugar destacado en el programa a través de una mesa redonda centrada en el proyecto de apoyo al emprendimiento de mujeres marroquíes contratadas en origen, en la que han participado Isabel María Martín Ortiz, directora de Administración de Agromartín; Félix J. Sebastián Cabrera, coordinador de los centros de Lepe y Cartaya de la Fundación Cepaim en Huelva; y Carmen Díaz Soriano, diputada provincial de Servicios Sociales, Drogodependencia y Bienestar Social de la Diputación de Huelva.

Los participantes han puesto en valor una iniciativa que combina la colaboración entre empresas, administraciones públicas y entidades sociales para ofrecer formación, acompañamiento y asesoramiento empresarial a trabajadoras que desean desarrollar proyectos emprendedores en Marruecos una vez finalizan sus campañas en Huelva.

Durante el debate se ha destacado el "impacto social y económico" del programa, que ya ha permitido la puesta en marcha de diversas iniciativas empresariales en las comunidades de origen de las trabajadoras, contribuyendo a generar empleo, autonomía económica y nuevas oportunidades de desarrollo.

La segunda mesa redonda ha analizado el impacto de la migración circular en los países de origen de las trabajadoras agrícolas, tomando como referencia la experiencia desarrollada con Honduras. En ella han intervenido Mercedes Gordo Márquez, responsable de la consultora social Repuebl-ARTE, y Miguel Ángel García Arias, experto sénior en migraciones de la Fundación Acción contra el Hambre.

Los participantes han explicado cómo la experiencia laboral y formativa adquirida en Huelva permite trasladar conocimientos técnicos y capacidades empresariales a las comunidades de origen, favoreciendo la creación de iniciativas productivas vinculadas al sector agrícola.

Asimismo, se ha destacado que el impacto generado por el sector de los frutos rojos trasciende ampliamente las fronteras de la provincia de Huelva, convirtiéndose en un ejemplo de cooperación internacional y desarrollo compartido entre territorios.

Con esta segunda jornada, el undécimo Congreso Internacional de Frutos Rojos ha cerrado una edición marcada por la elevada participación, la calidad de los contenidos y la capacidad de reunir en un mismo espacio a todos los agentes que conforman la cadena de valor del sector.