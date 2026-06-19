El Consejo Empresarial de Turismo de Huelva espera "igualar o superar" los datos de ocupación en verano

Archivo - Playa urbana de Punta Umbría (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA - Archivo

HUELVA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Empresarial de Turismo de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) afronta la temporada estival con "optimismo" y con unas previsiones que apuntan a una evolución "muy similar, e incluso superior, a la registrada durante 2025, considerado uno de los mejores ejercicios de los últimos años para la actividad turística de la provincia".

Según informa la FOE en nota de prensa, pese a estas previsiones favorables, han advertido de que el "principal obstáculo" para "consolidar el crecimiento turístico de la provincia continúa siendo el déficit histórico de infraestructuras y comunicaciones que arrastra Huelva".

Los datos recopilados por los distintos subsectores turísticos reflejan "una demanda sólida", especialmente en los destinos de costa, donde se espera que la ocupación alcance sus niveles "más elevados durante los meses de julio y agosto". El sector ha destacado, además, que la reserva de última hora volverá a desempeñar "un papel determinante", como viene ocurriendo en las últimas temporadas, por lo que las previsiones actuales "podrían mejorar conforme avance el verano".

En cuanto a la procedencia de los visitantes, el mercado nacional volverá a ser el principal emisor de turistas hacia la provincia de Huelva, representando aproximadamente el 84,5% de la demanda prevista para esta temporada estival. El 15,5% restante corresponderá al mercado internacional, donde destaca especialmente la consolidación del mercado portugués, que "continúa ganando protagonismo y afianzando su peso dentro de los mercados emisores hacia el destino Huelva".

PREVISIONES POR ZONAS

Las estimaciones de ocupación, según el Consejo Empresarial, sitúan a la Costa Occidental con una media del 67% durante junio, del 77% en julio y del 84% en agosto. Por su parte, la Costa Oriental presenta unas previsiones del 79% en junio, del 82% en julio y del 91% en agosto, consolidándose como una de las áreas con mayor demanda turística de la provincia.

En Huelva capital, la ocupación media prevista se sitúa en torno al 74% en junio, el 82% en julio y el 87% en agosto, cifras muy similares a las obtenidas en la temporada de 2025. La Sierra de Aracena y Picos de Aroche mantiene igualmente una "evolución estable", con expectativas de mejora gracias al turismo de proximidad y a las reservas de última hora.

Estas previsiones llegan tras un ejercicio 2025 "especialmente positivo", en el que la ocupación media final alcanzó el 95% en la Costa Occidental, el 89,5% en la Costa Oriental, el 86% en Huelva capital y el 81% en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

"BUENAS PERSPECTIVAS PARA TODOS LOS SUBSECTORES"

Las expectativas favorables se extienden al conjunto de actividades vinculadas al turismo. El sector hostelero prevé una campaña marcada por "la estabilidad y una elevada afluencia de visitantes", con un incremento de la facturación de entre un 2% y un 3% respecto al pasado año.

Las empresas de transporte de viajeros estiman un crecimiento de la actividad superior al 4,8%, impulsado por el aumento de los desplazamientos turísticos durante los meses de verano. Por su parte, el segmento de experiencias turísticas espera mantener la tendencia positiva registrada durante la pasada Semana Santa y cerrar la temporada con un crecimiento cercano al 4,2%.

Las agencias de viajes prevén una campaña estable, con un incremento de la facturación de entre el 6% y el 7,5%, mientras que el sector de chiringuitos afronta el verano con la confianza de mantener los buenos niveles de actividad y facturación alcanzados en los últimos años gracias a la elevada afluencia prevista en los destinos costeros.

"EL DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURAS"

El sector considera que la "falta de inversiones estratégicas" en materia ferroviaria, viaria y aeroportuaria "resta competitividad" al destino frente a otros territorios turísticos del entorno y "dificulta tanto la llegada de visitantes como la captación de nuevos mercados".

En este sentido, el Consejo de Turismo de la FOE insiste en la "necesidad" de acelerar proyectos "largamente reivindicados" por la sociedad onubense, entre ellos la conexión ferroviaria de altas prestaciones con Sevilla y Portugal, la mejora de la línea ferroviaria Huelva-Sevilla, la modernización de las principales infraestructuras viarias de la provincia y la dotación de un aeropuerto que facilite la conectividad nacional e internacional del destino.

Igualmente, el sector turístico considera "imprescindible" que Huelva cuente con un Palacio de Congresos y Exposiciones capaz de posicionar a la provincia en el segmento del turismo de reuniones, congresos y eventos, "una actividad clave para avanzar en la desestacionalización y generar actividad económica durante todo el año".

Desde el Consejo Empresarial de Turismo se recuerda que Huelva dispone de recursos naturales, patrimoniales, gastronómicos y culturales de primer nivel, pero "necesita unas infraestructuras acordes a su potencial para competir en igualdad de condiciones con otros destinos turísticos nacionales e internacionales".

De este modo, el presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la FOE, Luis Arroyo, ha señalado que "las previsiones para este verano son positivas y confirman la fortaleza del destino Huelva". "La reserva de última hora volverá a ser clave en la evolución de la temporada y confiamos en igualar e incluso superar los resultados alcanzados en 2025".

"El mercado nacional seguirá siendo nuestro principal cliente, sin olvidar la importancia creciente del visitante internacional, especialmente del portugués, pero si queremos seguir creciendo, atraer nuevas inversiones y avanzar en la desestacionalización turística, es imprescindible resolver las carencias históricas en materia de infraestructuras que lastran la competitividad de nuestra provincia".