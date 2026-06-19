El Consejo Escolar Municipal aprueba el calendario para el curso 2026-2027 en Huelva

Reunión del Consejo Escolar Municipal de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Escolar Municipal de Huelva, presidido por la concejala de Movilidad y Educación del Ayuntamiento de Huelva, Milagros Rodríguez, ha aprobado este viernes el calendario escolar para el curso 2026-2027 en la capital onubense.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, Milagros Rodríguez ha aprovechado para reiterar el compromiso por parte del Ayuntamiento con el alumnado y la comunidad educativa apuntando que "la intención es equilibrar las necesidades académicas con el respeto a nuestras tradiciones y realidades locales, como la romería de El Rocío o la Semana Santa, garantizando al mismo tiempo una organización clara para toda la comunidad educativa".

Durante la reunión, se han consensuado los días de vacaciones de carácter local, de acuerdo con el artículo 9 de la Resolución de 29 de mayo de 2026 de la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Huelva, por la que se aprueba el calendario escolar en los centros docentes no universitarios para el curso académico 2026/27, que otorga la competencia al Consejo Escolar Municipal para fijar otros días de vacacionales de carácter local, acorde a los recogido en el artículo 4.2 del Decreto 301/2009.

De este modo, al calendario escolar aprobado en la citada Resolución, se añaden los días 13, 14 y 17 de mayo de 2027, coincidiendo con la tradicional Romería de El Rocío. Asimismo, se ha confirmado que las vacaciones de Navidad comprenden el periodo del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027. También se ha corroborado como días vacacionales el día 26 de febrero, con motivo del Día de Comunidad Educativa; y el 7 de enero, como día no lectivo provincial.

Respecto al inicio del curso, el régimen ordinario de clases para el segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Social comenzará el 10 de septiembre de 2026, mientras que el alumnado de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, lo hará el 15 de septiembre. El Ayuntamiento de Huelva, a través de su Concejalía de Movilidad y Educación, se pone así al servicio de los centros de enseñanza en Huelva para una planificación educativa clara y consensuada, garantizando el buen funcionamiento del curso escolar y el respeto a las tradiciones y necesidades de la comunidad educativa local.