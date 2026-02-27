Consejo de Participación acuerda analizar propuestas para Matalascañas y Doñana "ante la emergencia climática"

Comisión de Trabajo de Desarrollo Sostenible del Consejo de Participación de Doñana. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Trabajo de Desarrollo Sostenible del Consejo de Participación de Doñana ha acordado, en una reunión celebrada este viernes, iniciar el análisis de estrategias y propuestas centradas, por un lado, en "la respuesta de emergencia ya en marcha" por los efectos de los temporales en Matalascañas, y, por otro lado, en "analizar soluciones a medio y largo plazo para proteger a Doñana y su litoral ante la emergencia climática".

La convocatoria, celebrada en el Centro Administrativo 'El Acebuche', contemplaba como único punto del orden del día la 'Información y análisis sobre el impacto de los temporales en Matalascañas y su entorno inmediato', con el objetivo de evaluar los daños y coordinar posibles respuestas desde el ámbito institucional y técnico.

En este sentido, el alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha valorado de "forma positiva" el desarrollo del encuentro, ya que ha destacado la implicación y la respuesta conjunta de las administraciones y expertos convocados en el seno del Consejo de Participación de Doñana.

Según ha explicado, durante la sesión se han diferenciado claramente dos planos de actuación. En relación con el corto plazo, Bella ha señalado que la obra de emergencia que se está ejecutando permitirá "reponer una infraestructura muy necesaria desde el punto de vista ambiental, social y económico" para Matalascañas. Ha subrayado además que existe "un consenso amplio en torno a la conveniencia de culminar esta intervención para devolver la funcionalidad a la playa".

En paralelo, se ha abierto el debate sobre el medio y largo plazo, que trasciende el episodio concreto de los temporales y plantea una reflexión "más profunda" sobre el futuro de la costa de Doñana en su conjunto. En esta línea, se impulsarán trabajos técnicos y aportaciones documentales, con la participación de distintas universidades y expertos, que permitan avanzar hacia soluciones estructurales y compartidas".

El primer edil ha destacado el papel del Consejo de Participación como "lugar de encuentro y de consenso", donde "los problemas comunes pueden abordarse desde la cooperación institucional y el rigor técnico". "Se ha distinguido claramente que, a corto plazo, se está actuando correctamente con la obra de emergencia, y que a largo plazo debemos trabajar para alcanzar una solución más definitiva", ha añadido.

Los trabajos continuarán en las próximas semanas, con la previsión de nuevas reuniones en las que se seguirán incorporando informes y propuestas que permitan avanzar hacia una respuesta integral ante los efectos de los temporales en el litoral almonteño.

SOLUCIONES A LARGO PLAZO PARA DOÑANA

Por otro lado, el portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha valorado de "fructífera" porque se ha acordado "trabajar en estrategias a largo plazo, en propuestas que se puedan trasladar a las administraciones competentes, tanto la local, la autonómica y la nacional" para "la protección de la costa" y que "ese foco no solo se ponga ahora mismo en las emergencias que pueda haber, sino que se ponga en todo el tiempo y todo el espacio de la costa de Doñana".

"Es decir, que podamos empezar a trabajar a medio o largo plazo con soluciones y no con respuestas a emergencias, ya que es inviable trabajar pensando en que podemos poner un muro y echar arenas todos los años. Eso no es sostenible desde el punto de vista del gasto público, no es racional", ha manifestado.

Además, ha señalado que "hace falta mucho trabajo para conseguir explicar y que la gente comprenda" que "ante este nuevo marco de emergencia climática van a hacer falta medidas que no se han tomado nunca anteriormente, pero que son necesarias".