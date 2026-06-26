El Consejo de Participación de Doñana emite informe favorable al proyecto de mejora de lagunas de Los Sotos

Laguna de Los Mimbrales. - OFICINA TÉCNICA DE DOÑANA

HUELVA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisión permanente del Consejo de Participación de Doñana ha emitido informe favorable por unanimidad al proyecto de Mejora del funcionamiento del sistema de lagunaje de Los Sotos en el Parque Nacional de Doñana, en la provincia de Huelva.

Esta obra, impulsada por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), incorporada al Marco de Actuaciones para Doñana este año, se llevará a cabo en el sector este de la Finca Los Mimbrales, en Almonte, propiedad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), ha indicado la Oficina Técnica de Doñana en una nota.

Los trabajos reforzarán la restauración impulsada en el sector oeste hace un año. El proyecto acaba de finalizar su período de información, por lo que se prevé que las obras comiencen en los próximos meses. La intervención cuenta con un presupuesto superior a los 200.000 euros.

Su objetivo es recuperar la funcionalidad hidrológica de la laguna Los Mimbrales para lograr alcanzar un reparto de caudales adecuado hacia los arroyos Soto Grande y Soto Chico, de tal forma que se garantice la correcta retención y depuración naturales de las aguas antes de su llegada a la marisma.

Las aportaciones de aguas fluviales a través de los arroyos son fundamentales en el equilibrio y la dinámica natural de inundaciones estacional de la marisma de Doñana. No obstante, su funcionalidad fue alterada, entre otras cuestiones, por la red de drenaje artificial de las fincas agrícolas de la zona desde mediados del siglo pasado.

El proyecto Doñana 2005 ya impulsó una actuación para revertir esta situación en esta zona de la finca. En ese momento, se eliminaron canales de drenajes y se crearon dos lagunas artificiales (Los Mimbrales y Guayules), que recibían las aguas del sector oeste y de los cultivos del entorno, y se distribuían a través de dos aliviaderos hacia los cauces naturales de Soto Chico y Soto Grande.

La propuesta presentada este jueves en el Consejo de Participación de Doñana persigue reconstruir uno de esos aliviaderos para que vuelva a funcionar correctamente.

SINERGIA CON OTRAS ACTUACIONES

Con una superficie total de 1.200 hectáreas, la finca Los Mimbrales se localiza en el entorno de la cuenca vertiente al arroyo de La Rocina, una de las principales aportaciones de agua superficial de la marisma de Doñana.

La ubicación estratégica de estos terrenos, donde se cultivaron cítricos durante décadas, hace que las labores de recuperación --manejo de la vegetación, recuperación de cauces, control de la erosión y la desfragmentación del territorio-- contribuyan a mejorar la llegada de agua al arroyo. También la capacidad de recarga de la masa de agua subterránea de La Rocina, declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado químico y cuantitativo por la CHG en 2020.

Los trabajos planteados ahora en Los Sotos reforzarán los llevados a cabo en 932 hectáreas del sector oeste de la misma finca, en donde está a punto de culminar un proyecto de restauración ecológica en el que el Ministerio ha invertido más de 6 millones de euros, procedentes de fondos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) NextGenerationEU.

MARCO DE ACTUACIONES PARA DOÑANA

El Gobierno de España ha diseñado, a través del Ministerio, dos Marcos de Actuaciones para Doñana, buscando salvaguardar los valores ecológicos de todo el espacio y contribuir a un desarrollo económico sostenible. En total, está prevista una inversión forma directa de más de 700 millones de euros hasta 2028, desde una perspectiva multidisciplinar que implica ya a doce ministerios.

La Oficina Técnica de Doñana, coordinada por la Comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, es la encargada de realizar el seguimiento de estos planes desde el propio territorio.