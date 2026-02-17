Continúa el dispositivo de búsqueda del desaparecido en el Guadiana (Huelva), con medios españoles y portugueses

Dispositivo de búsqueda este lunes por el río Guadiana. - SALVAMENTO MARÍTIMO

SANLÚCAR DE GUADIANA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El dispositivo de búsqueda del hombre de 58 años del hombre que cayó al Guadiana el pasado sábado cuando intentaba acceder a tierra desde su embarcación en Sanlúcar de Guadiana (Huelva) continúan, por cuarto día consecutivo, con efectivos tanto españoles como portugueses.

De este modo, según han indicado a Europa Press desde la Guardia Civil y desde Salvamento Marítimo, en total se encuentran en la zona cinco embarcaciones, el equipo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, patrullas por tierra, drones, la GNR portuguesa patrullando el río, y miembros del Instituto de Socorro y Náufragos portugués.

Asimismo, sobre las 14,00 horas de este martes está previsto que se incorpore a las labores de búsqueda el helicóptero Helimer 211. Por parte de la Guardia Civil se han incorporado desde primera hora de la mañana una embarcación, buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), el equipo Pegaso --especialista en Gestión Aeronáutica y Seguridad Operacional--, que operan un dron por la zona, el servicio aéreo del Instituto Armado y patrullas de Seguridad Ciudadana.

De otro lado, además de la embarcación de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo, que coordina el operativo, se han movilizado tres de Portugal para buscar por el río en la zona que delimita con el país luso.

Los hechos se produjeron el sábado por la tarde --concretamente el aviso llegó a las 19,34 horas-- cuando un hombre de nacionalidad francesa cayó al río Guadiana desde un bote auxiliar cuando intentaba amarrarlo a un velero.

De este modo, el sábado se movilizaron por parte de Salvamento Marítimo las embarcaciones Salvamar Vela, LS Aguazul de Cruz Roja Huelva, con base en Isla Cristina y con el que tiene convenio de colaboración, y un helicóptero, así como participaron también dos embarcaciones de la Guardia Civil y buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) del Instituto Armado, así como unidades portuguesas buscan en su zona. De la misma manera, el dispositivo de búsqueda continuó domingo y lunes, sin resultados hasta el momento.