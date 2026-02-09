Continúan desalojados los vecinos de Cortegana (Huelva) evacuados tras el desprendimiento de un talud

Desprendimiento de un talud en Cortegana. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

CORTEGANA (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cortegana (Huelva), Mar Martín Florido, ha informado este lunes de que los vecinos desalojados en su municipio el pasado jueves tras el desprendimiento de un talud en la calle Alta, que afectó a dos vehículos y obligó a la evacuación preventiva de dos viviendas por la borrasca Leonardo, continúan sin poder volver a sus casas ya que "el tiempo no permite realizar ninguna intervención".

Así lo ha indicado la alcaldesa en un audio dirigido a los medios, en el que indica que aún hay una familia desalojada y el Ayuntamiento se encuentra trabajando "en la redacción del proyecto de reconstrucción del muro y desescombro de aquella zona".

"Y, en cuanto finalice, podremos acometer las obras a la mayor brevedad posible para garantizar la vuelta de las personas que tenemos desalojadas. Una vuelta que será, evidentemente, con todas las garantías. Mientras tanto, continuamos vigilando, tanto con los operarios, con Protección Civil y la Oficina Técnica, así como analizando el resto de incidencias que hemos tenido durante estos días en el municipio", ha remarcado.

Los hechos se produjeron el jueves de la pasada semana durante el paso de la borrasca Leonardo por la provincia, que provocó el desprendimiento de un talud en Cortegana que ha obligó al desalojo preventivo de dos viviendas, sin daños personales.

Efectivos del parque de Jabugo del Consorcio Provincial de Bomberos, con dos cabos, cuatro bomberos y un sargento, actuaron en el desprendimiento, que afectó a dos vehículos y obligó a la evacuación preventiva de dos viviendas. Los efectivos realizaron trabajos de apuntalamiento y aseguramiento del talud para garantizar la estabilidad de la zona.