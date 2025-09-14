Controlado el incendio declarado este pasado viernes en el paraje Los Almendrillos en Paterna del Campo (Huelva)

Medios aéreos combaten un incendio declarado en la zona de Monte Coronado en Málaga. A 1 de septiembre de 2025, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

PATERNA DEL CAMPO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por controlado en la mañana de este domingo, sobre las 10,03 horas, el incendio declarado este pasado viernes, 12 de septiembre, en el paraje Los Almendrillos, en el término municipal de Paterna del Campo (Huelva), que llegó a contar con la intervención de casi 90 medios terrestres.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultado por Europa Press, los cerca de 90 medios terrestres desplegados han conseguido controlar el fuego tras los trabajos realizados por los efectivos durante estos dos últimos días, por lo que continúan con sus labores de remate y liquidación para declarar pronto su extinción.

En su fase de estabilización, el Infoca ha contado con un despliegue en la zona de diez grupos de bomberos forestales que suman un total de 70 efectivos, además de un técnico de extinción, cuatro técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente. A estos recursos se sumaron seis vehículos autobomba, cuatro buldóceres --que están trabajando en el perímetro del incendio para cerrarlo por los bordes y facilitar su estabilización--, así como unidades de apoyo médico, análisis y meteorología.

Desde el Plan Infoca han señalado que ha sido necesario reforzar los medios en tres ocasiones debido a la "complejidad" del incendio. Las condiciones del terreno, con una elevada carga de masa forestal, unidas al viento y a factores meteorológicos desfavorables, han "dificultado" las labores de extinción. Así, por aire, el Infoca ha intentado perimetrar el incendio con tres aviones de carga en tierra, dos aviones anfibios ligeros, un avión de coordinación, dos helicópteros semipesados y otros dos pesados.

Mientras que por tierra, en la zona han trabajado siete grupos de bomberos forestales, cuatro bricas, cuatro técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, un técnico de extinción, cinco camiones autobomba, dos buldóceres, una Unidad Médica, una de Análisis y otra Meteorológica.

Por su parte, el alcalde de Paterna del Campo, Juan Salvador, ha señalado en la tarde de este pasado viernes a través de sus redes sociales, consultadas por esta agencia, que la evolución del incendio es "muy favorable". Según ha explicado, se había comenzado a preparar un centro de coordinación en la zona de Tujena, pero dada la evolución positiva del fuego, "parece que ni siquiera será necesario instalarlo".

El primer edil ha indicado que, sobre el terreno, los técnicos estaban desplegando antenas de telecomunicaciones, mesas y el resto de la infraestructura logística necesaria para mantener el contacto con los equipos que trabajan en las labores de extinción. No obstante, ha destacado que, gracias a la actuación de los efectivos del Plan Infoca y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "el incendio ha podido ser controlado en la zona de la Junta de los Barrancos".