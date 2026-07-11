Controlado el incendio forestal en el paraje Camino de Tresmal de Moguer (Huelva)

Archivo - Medios aéreos trabajan en las labores de extinción de un incendio. Europa Press. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

HUELVA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha controlado a las 11,15 horas de este sábado el incendio en el paraje Camino de Tresmal de Moguer (Huelva).

En un mensaje a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, el Plan Infoca ha detallado que aún trabajan en su remate y liquidación nueve bomberos forestales y un vehículo autobomba.

Cabe mencionar que un incendio se da por controlado cuando el perímetro se encuentra rodeado por una línea de control, formada por una franja de terreno sin vegetación, o con vegetación ya quemada, pudiendo quedar en su interior algunos puntos calientes.

En contexto, en la noche de este pasado viernes el incendio se daba por estabilizado, si bien durante la tarde se aumentaban medios aéreos y terrestres para la extinción del incendio.