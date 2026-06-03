Controlado el incendio en el paraje Valdeflores de Cartaya (Huelva)

Incendio declarado en un paraje de Cartaya (Huelva) - INFOCA

HUELVA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado en la madrugada de este miércoles 3 de junio el incendio declarado en la tarde de este martes en el paraje Valdeflores de la localidad onubense de Cartaya.

Según informa el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el incendio se declaró en torno a las 18.00 horas de este martes y ha quedado controlado a las 02.45 horas de este miércoles.

En las tareas de remate y liquidación del incendio trabajan en la zona un grupo de bomberos forestales, un agente medioambiental y un vehículo autobomba.

Durante la jornada de este martes se desplegaron en la zona un vehículo semipesado, dos medios anfibios aéreos y dos grupos de bomberos forestales, junto a un técnico de operaciones, dos agentes medioambientales y un vehículo autobomba.