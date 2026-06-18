'Corazón Noble', una campaña que reivindica "la autenticidad" como "seña de identidad" de la ciudad de Huelva

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, en la presentación del nuevo vídeo promocional 'Huelva, Corazón Noble'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha acogido la presentación del nuevo vídeo promocional 'Huelva, Corazón Noble', que se convertirá en la principal carta de presentación de la ciudad en ferias, eventos y encuentros institucionales. El acto, que acotado con la presencia de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; y la concejal de Turismo, Comercio y Juventud del Consistorio, Pastora Giménez, ha sido la puesta de largo de nueva campaña diseñada para poner el foco en "la autenticidad" de Huelva y en el papel de los onubenses como "verdadero corazón de la ciudad".

Según ha indicado Pilar Miranda ha destacado que el nuevo audiovisual más allá de la promoción turística "pretende ser una declaración de identidad", y ha señalado "este vídeo es una forma de decirle al mundo quiénes somos y cómo late nuestra ciudad".

"Huelva tiene un corazón noble porque aquí la autenticidad no se finge. Nuestros paisajes, nuestra historia, nuestra cultura y nuestras tradiciones no se entienden sin los onubenses, que son el alma de esta tierra", ha señalado.

En esta línea, la primera edil ha explicado que el vídeo realiza "un recorrido emocional por la ciudad", mostrando algunos de sus espacios más emblemáticos junto a escenas cotidianas que reflejan la forma de vivir de los onubenses, dejando claro que "Huelva no solo se visita, Huelva se vive" y apuntando que "en estas imágenes hay historia, cultura, gastronomía, tradiciones y, sobre todo, personas". "Hay talento, hay arte y hay orgullo de ser de Huelva".

Por su parte, Diego Guerrero ha mostrado su satisfacción por haber participado en un proyecto que le ha permitido representar a su tierra desde la creación musical. "Para mí siempre es un orgullo llevar el nombre de Huelva allí donde voy, ya sea cantando o componiendo. Desde el primer momento tuve claro que esta canción no debía hablar únicamente de monumentos o paisajes, sino de las personas que dan sentido a esta ciudad y de la forma en la que se vive aquí", ha afirmado.

El artista ha explicado que "la canción nació a partir de una primera estrofa inspirada en sus raíces onubenses y evolucionó hasta convertirse en una reflexión sobre el valor de la identidad". "Durante una de mis experiencias en los Latin Grammy, comprendí que, igual que los artistas independientes no podemos competir en cifras con las grandes multinacionales, pero sí en autenticidad y personalidad, las ciudades tampoco necesitan parecerse a nadie para ser extraordinarias. Huelva tiene algo que no se puede fabricar: es una ciudad leal, auténtica y noble. De ahí surgió el mensaje de 'Huelva, Corazón Noble'".

"DONDE LATE LO AUTÉNTICO"

La campaña se articula en torno a una idea central: "Huelva es un lugar donde late lo auténtico". "Una ciudad que no presume, que no necesita artificios y cuya principal fortaleza reside en su gente, en su manera de entender la vida y en la capacidad de conservar su esencia sin renunciar al futuro".

El vídeo combina imágenes de algunos de los principales referentes patrimoniales y culturales de la capital, como el Muelle de la Río Tinto, la Casa Colón, el Barrio Obrero o el Gran Teatro, con escenas cotidianas que muestran la convivencia, la hospitalidad y la cercanía que caracterizan a los onubenses. La propuesta incorpora además elementos identitarios como el flamenco, el fandango, la gastronomía local, la Semana Santa o la Romería del Rocío, "construyendo un relato que conecta pasado, presente y futuro".

Se trata de una campaña concebida para "emocionar y generar una conexión real con quienes descubran Huelva a través de sus imágenes". Con este nuevo proyecto promocional, el Ayuntamiento pretende reforzar el posicionamiento turístico de la ciudad desde valores diferenciales como "la autenticidad, la cercanía y la identidad propia", invitando a visitantes y potenciales turistas a descubrir una Huelva que, más allá de verse, se siente.