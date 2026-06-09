Cortado al tráfico por el incendio un tramo de la N-431 tras la reactivación de focos en Gibraleón (Huelva)

Imagen del incendio originado en Villanueva de los Castillejos, ya en el término de Gibraleón (Huelva). - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

GIBRALEÓN (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado del corte de un tramo de la N-431, en el entorno de Gibraleón (Huelva) y en la zona del puente del río Odiel, por el incendio que se originó este lunes en un paraje de Villanueva de los Castillejos y que afecta también a San Bartolomé de la Torre y Gibraleón.

En concreto, la DGT ha indicado en su web que el corte afecta a los puntos kilométricos 90.5 al 93 en ambos sentidos, extremo que ha confirmado la Subdelegación del Gobierno.

Así las cosas, los ayuntamientos de Villanueva de los Castillejos y San Bartolomé de la Torre han emitido un mensaje conjunto de "tranquilidad" en sus redes sociales, consultada por Europa Press, en el que señalan que ante "las nuevas cortinas de humo que pueden observarse", informan de que "los medios de extinción ya están actuando en los focos que se han reactivado en la zona del incendio".

En este sentido, apuntan que "todos los recursos continúan trabajando y la situación se mantiene bajo vigilancia permanente", por lo que piden a la población "calma" y que "sigan siempre las indicaciones de los servicios de emergencia", toda vez que el Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos han apuntado que "la población se encuentra fuera de peligro y todos los esfuerzos están volcados en proteger nuestro entorno y evitar la propagación del fuego".

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Huelva capital han informado, pasadas las 16,00 horas, de que "en estos momentos es visible desde distintos puntos de la ciudad una columna de humo procedente" del incendio, por lo que mantiene "contacto permanente" con el 112 y el Plan Infoca, "por si fuese necesaria la intervención de los bomberos municipales como apoyo al operativo". Asimismo, ha recordado "la importancia de seguir las recomendaciones de autoprotección y consultar únicamente canales oficiales".

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este martes de que la superficie afectada ha aumentado ya a las 3.600 hectáreas. Por ello, se encuentra activado en fase de emergencia, situación operativa 1.

En las labores de extinción trabajan actualmente alrededor de 250 efectivos de EMA Infoca, un operativo integrado por más de 350 personas y 23 medios aéreos, además de solicitar dos más al Estado. Infoca ha desplazado cinco autobombas, nueve helicópteros, seis semipesados y tres pesados --uno del Ministerio para la Transición Ecológica--, cuatro aviones de carga en tierra, cuatro anfibios ligeros, tres anfibios pesados --del Ministerio-- y dos aviones de coordinación, un buldócer, la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF), la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT) y la Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (Unasif).

EMA 112 atendió desde las 13,00 horas del lunes 161 llamadas que alertaban de un incendio en el entorno de la carretera A-495, a la altura del kilómetro 22. Desde el 112 se activó al Centro Operativo Provincial (COP) de EMA Infoca, al Consorcio Provincial de Bomberos, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta y a la Policía Local.

En este sentido, el consejero ha explicado que el incendio se origina sobre las 12,59 horas de este lunes y que se desarrolla sobre un "intensísimo viento" con rachas de hasta 40 kilómetros por hora de noroeste y "con una muy alta carga de combustible, pasto y matorral, que generó una tasa de crecimiento del incendio "verdaderamente llamativa". De este modo, el incendio calcinaba "200 hectáreas por hora", por lo que "recorrió muy rápidamente en sus primeras horas influenciado por el viento".

INCENDIO DE PASTOS EN LA CAPITAL

De otro lado, el Ayuntamiento de Huelva ha indicado este martes que los bomberos municipales han intervenido en un incendio de pastos junto a la estación de tren, "que ya se encuentra controlado y no supone riesgo para la población".